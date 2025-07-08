Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь раскритиковал решение перекрыть дорогу в Аксайском районе. Этот вопрос поднимался в рамках оперативного совещания, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дорога в поселке Рассвет стала популярной из-за автомобилиста, который в пути снял на видео большое количество пешеходных переходов и «лежачих полицейских».

«Это тот редкий случай, когда в одном месте две российские беды сплелись в самом причудливом симбиозе», - прокомментировал ситуацию Юрий Слюсарь.

В региональном минстрое пояснили, что «самую безопасную» дорогу построили в поселке в прошлом году. Она соединяет Рассвет и северный обход Ростова-на-Дону. Проект дорожного полотна предварительно прошел государственную экспертизу. Такое количество переходов обусловлено тем, что в этом районе выделили земельные участки для многодетных семей. Здесь планируется построить школу, детский сад и ряд других социальных объектов.

В настоящее время бетонные блоки убрали, и проезд по дороге снова открыт.

Мария Хоперская