Главные новости за 8 июля. Новороссийск

В социальных сетях появились сообщения о странных пятнах с запахом солярки в лесном массиве возле села Федотовка под Новороссийском. На место оперативно прибыли представители администрации Новороссийска, специалисты подтвердили факт загрязнения, но новых источников выбросов не обнаружили.

Российский курорт «Абрау-Дюрсо» завоевал главную награду II Глобального саммита Всемирной организации винного туризма (GWTO), прошедшего с 3 по 5 июля 2025 года в китайском Яньтае.

После заявок от местных жителей в Новороссийске проверили наличие утечек в ливневом коллекторе на ул. Черняховского в районе пляжа «Нептун». Специалисты обследовали объект и не обнаружили утечек.

В Новороссийске потушили вызванный шашлыками пожар на горе Колдун.

В выброшенных на берег черных водорослях в Анапе нет следов нефтепродуктов, цвет объясняется естественным процессом гниения в теплой воде. Природное явление не оказывает негативного влияния на состояние воды.

Биолог не подтвердил информацию о массовой гибели бакланов в Анапе. Антон Попович обследовал территорию Бугазской косы в Анапе неделю назад и не зафиксировал факт массовой гибели бакланов, однако не отрицает такую вероятность.

В Новороссийске с января по июнь 2025 года выдали 29 разрешений на строительство социальных и производственных зданий, а также объектов коммерческого назначения. В прошлом году за аналогичный период выдали 36 разрешений на строительство.