В Новороссийске не обнаружили канализационных утечек в районе пляжа «Нептун»
После заявок от местных жителей в Новороссийске проверили наличие утечек в ливневом коллекторе на ул. Черняховского в районе пляжа «Нептун». Специалисты обследовали объект и не обнаружили утечек, сообщили в пресс-службе управления жилищно-коммунального хозяйства Новороссийска.
Фото: пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства Новороссийска.
Специалисты отдела гидротехнических сооружений и систем ливнеотведения в период с 7 по 8 июля проверили более 300 метров сетей ливнеотведения, расположенных вдоль бульвара «Черняховского» с выходом на проспект Ленина и территории пляжа «Нептун». Следов сброса неустановленных жидкостей с белым налетом не выявлено, а зеркало воды прибрежной территории визуально чистое, следы загрязнения не просматриваются.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в лесу под Новороссийском обнаружили следы нефтяного загрязнения. Местные жители заметили, что из-под земли просачиваются желтовато-коричневые маслянистые капли, которые скапливаются в небольшие лужи. Источник загрязнения, предположительно, находится рядом с родником в районе устья реки в Федотовской щели.
При обследовании дополнительного распространения нефтепродуктов не выявлено. Собранные материалы переданы в Росприроднадзор для определения причины загрязнения и дальнейших действий.