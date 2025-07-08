В Новороссийске потушили вызванный шашлыками пожар на горе Колдун

Днем 7 июля отдыхающие жарили шашлыки на горе Колдун в Новороссийске, а уже вечером в этой локации пожарные вынуждены были тушить возгорание сухой травы, сообщили в пресс-службе администрации Мысхако.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем – после пикника отдыхающие оставили непотушенные угли и мусор.

Тушение пожара осложнялось труднодоступным рельефом местности. Пожарные и спасатели несколько часов боролись с огнем, добираясь до места возгорания пешком. В результате оперативных действий пожар на площади 100 кв. м был полностью ликвидирован к 20:25.

Это уже не первый случай возгорания на Колдуне в этом году. 3 мая здесь уже горела сухая трава на площади 120 кв. м, на тушение которой ушло около полутора часов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске потушили пожар в заброшенном здании на ул. Куникова.