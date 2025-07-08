В лесу под Новороссийском обнаружили следы нефтяного загрязнения

В социальных сетях появились сообщения о странных пятнах с запахом солярки в лесном массиве возле села Федотовка под Новороссийском. На место оперативно прибыли представители администрации Новороссийска, специалисты подтвердили факт загрязнения, но новых источников выбросов не обнаружили, сообщили в пресс-службе контрольно-ревизионного управления Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс0служба контрольно-ревизионного управления Новороссийска Фото: пресс0служба контрольно-ревизионного управления Новороссийска

Местные жители заметили, что из-под земли просачиваются желтовато-коричневые маслянистые капли, которые скапливаются в небольшие лужи. Источник загрязнения, предположительно, находится рядом с родником в районе устья реки в Федотовской щели.

При обследовании дополнительного распространения нефтепродуктов не выявлено. Собранные материалы переданы в Росприроднадзор для определения причины загрязнения и дальнейших действий.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что выбросы мазута в Новороссийске не связаны с ЧС в Керченском проливе.

По данным Роспотребнадзора, разлив нефтепродуктов произошел во время бункеровки иностранного судна под флагом Панамы. Площадь загрязнения составила более 35 тыс. кв. м, инцидент стал следствием недостаточного контроля со стороны экипажа и сломанного оборудования.