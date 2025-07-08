В Новороссийске выдали 29 разрешений на строительство в 2025 году

В Новороссийске с января по июнь 2025 года выдали 29 разрешений на строительство социальных и производственных зданий, а также объектов коммерческого назначения. В прошлом году за аналогичный период выдали 36 разрешений на строительство, сообщили «Ъ-Новороссийск» в управлении архитектуры и градостроительства Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

За I квартал 2025 года в Новороссийске с учетом упрощенного порядка регистрации права на жилые дома в эксплуатацию сдали 88,1 тыс. кв. м индивидуального жилищного строительства и один многоквартирный дом общей жилой площадью 12,1 тыс. кв. м.

Наибольшую активность по строительству индивидуальных жилых домов демонстрирует новороссийский внутригородской район.

Отметим, что строительство многоквартирных домов в городе осуществляется в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, в восточном внутригородском районе разрешенные зоны предусмотрены только под существующими МКД и не предусматривают нового строительства.

Напомним, что в Южном районе Новороссийска приступили к реализации проекта комплексного развития территории, предусматривающего масштабную жилую застройку. Реализовать проект планируют к 2036 году.

Соглашение с ООО «СЗ Семья-Новороссийск-2» заключили в мае 2024 года. Девелопер обеспечит участок всей необходимой инфраструктурой. Сейчас ведется строительство школы на 1,5 тыс. мест, в планах — вторая школа на 1,1 тыс. учащихся, четыре детсада (три по 350 мест и один — на 200 воспитанников), поликлиника на 500 посещений в смену со станцией скорой помощи на три поста.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, на территории нового микрорайона появятся центр искусств площадью до 500 кв. м и спорткомплекс на 5 тыс. кв. м. В жилых кварталах предусмотрены детские и спортивные площадки, парковки и зоны отдыха.

Компания-застройщик также вложит 500 млн руб. в развитие коммунальной инфраструктуры Южного района. Средства направят на строительство магистральных водопроводов. Кроме того, разрабатывается программа мероприятий по улучшению водоснабжения Новороссийска стоимостью 1,59 млрд руб.