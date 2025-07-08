Биолог не подтвердил информацию о массовой гибели бакланов в Анапе

Новороссийский биолог Антон Попович не подтвердил информацию о массовой гибели бакланов на Черноморском побережье. Специалист сообщил «Ъ-Новороссийск», что обследовал территорию Бугазской косы (на протяженности 4-5 км) на прошлой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В соцсетях появилась информация, якобы на побережье Анапы, Новороссийска, Сукко и Утриша начали находить мертвых бакланов. Люди говорят, что особи, которых они находят живыми, покрыты каким-то налётом, очень вялые и странно себя ведут. Чаще всего таких птиц встречают в районе Анапы.

Новороссийский биолог Попович обследовал территорию Бугазской косы в Анапе неделю назад и не зафиксировал факт массовой гибели бакланов, однако не отрицает такую вероятность.

«Лично информацию не фиксировал. Для того чтобы определить точную причину массовой гибели птиц необходимо проведение анализов, сбор образцов. Это не обязательно загрязнение нефтепродуктами, может быть вирусное заболевание»,— подчеркнул господин Попович.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске завершил работу Центр по спасению птиц. Сейчас помощь птицам, пострадавшим от разлива мазута в Керченском проливе, оказывает действующий центр в Анапе в селе Витязево.