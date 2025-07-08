Главные новости за 8 июля. Воронеж, Курск, Тамбов, Орел, Белгород

Губернатор Воронежской области подписал указ об освобождении Геннадия Швыркова от должности министра предпринимательства, торговли и туризма.

С 11 июля пост заместителя министра финансов и бюджетного контроля Курской области покидает Людмила Гапонова.

Врио губернатора Тамбовской области сообщил, что 151 тыс. зарегистрированных в регионе жителей фактически работают за его пределами.

Прокуратуранаправила в суд уголовное дело первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Кремль шокирован смертью экс-губернатора Курской области Романа Старовойта.

В Курской области завели дело о мошенничестве на 60 млн при капремонте школы в городе Щигры.

Врио губернатора Тамбовской области заявил о спешке с назначением главы тамбовского Моршанска.

Воронежское «Заречное» допустило загрязнение 18,9 га отходами животноводства.

Белгородский цементный завод останавливает производство из-за снижения спроса на продукцию в России.

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадали два мирных жителя, в том числе ребенок.