В Курской области завели дело о мошенничестве на 60 млн при капремонте школы

Щигровская межрайонная прокуратура выявила необоснованные расходы в 60 млн руб. при проведении капитального ремонта здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школы № 4» в городе Щигры Курской области. По материалам ведомства возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

По результатам прокурорской проверки установлено, что подрядчик допустил ряд нарушений, включая завышение объемов выполненных работ, неполное выполнение предусмотренных контрактом работ, несоответствие фактически использованных материалов сметной документации и отступление от установленных строительных норм и правил. Общий объем финансирования проекта превысил 235 млн руб. Оно производилось в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

По данным сайта госзакупок, контракт на капремонт школы был заключен еще в 2022 году. Подрядчиком стал единственный участник — краснодарское ООО «Стройоптимум». Однако 10 января 2025 года контракт с компанией был расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком его условий, нарушениями сроков выполнения работ и ненадлежащим исполнением обязательств.

По данным Rusprofile, ООО «Стройоптимум» зарегистрировано в мае 2018 года в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 12,5 тыс. руб. 75% компании принадлежит гендиректору Екатерине Жученко, еще 25% — Ирине Лежневой. Выручка в 2024 году составила 365 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб. Компания является исполнителем по 18 госконтрактам, в основном они касаются капительного ремонта или строительства объектов в сфере образования.

Отметим, что в 2021 году в городе Щигры планировалось построить школу по концессионному соглашению с местным ООО СК «Проспект», однако конкурс был отменен, причины не назывались.

В начале июля был объявлен конкурс на поиск подрядчика для реконструкции первого корпуса школы №15 в липецком Ельце за 281 млн руб.

Ульяна Ларионова