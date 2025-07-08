Белгородский цементный завод останавливает производство из-за снижения спроса

На заводе АО «Белгородский цемент» (входит в группу «Цемрос») планируется приостановить производство цемента на несколько месяцев. Одна из причин такого решения — экономическая нецелесообразность на фоне снижения спроса на цемент, сообщили представители холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В «Цемросе» также отметили, что на рынке России произошло увеличение доли импортного цемента, а также снизилась рентабельность производства. По данным группы, в первом полугодии 2025 года потребление цемента в РФ сократилось на 8,6%, причем во втором квартале — на 10,5%. В ЦФО падение в июне составило 11,8%. Холдинг прогнозирует снижение потребление цемента на 13–15% по итогам года.

«Период вынужденной остановки будет использован для оценки новых рыночных условий, оптимизации операционных затрат и проработки сценариев возможной диверсификации»,— подчеркнули в группе.

Во время вынужденного простоя будут ремонтировать оборудование. Все сотрудники сохранят свои рабочие места, им будут выдавать зарплату, обеспечивать социальные гарантии. Часть персонала задействуют на других заводах холдинга. Ранее запланированные инвестиции в развитие и поддержку персонала, а также на финансирование программ на территории ответственности предприятия будут сохранены.

По данным Rusprofile, АО «Белгородский цемент» зарегистрировано в сентябре 2002 года в Белгороде. Основной вид деятельности — производство цемента. Гендиректор — Вадим Шаблицкий. 100% долей принадлежит АО «Цемрос». Выручка в 2024 году составила 3,1 млрд руб. (2,8 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль — 403,9 млн руб. (185 млн руб.).

В июне 2024 года Октябрьский райсуд Белгорода признал бывшего гендиректора «Белгородского цемента» и бывшего депутата горсовета Белгорода Эдуарда Андросова виновным в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Как установил суд, в связи с нарушениями цементным заводом норм экологического законодательства в ноябре 2023 года его глава предпринял попытку передать через представителя ФГБУ «Центра лабораторных анализов и технических измерений по Белгородской области» 500 тыс. руб. должностным лицам Росприроднадзора за непривлечение предприятия к административной ответственности и снижение суммы штрафных санкций.

Эдуард Андросов получил семь лет лишения свободы условно со штрафом в 1 млн руб. Вторым подсудимым в деле стала бывший руководитель филиала ФГБУ Елена Аленина. Она была признана виновной в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и получила пять лет лишения свободы условно со штрафом в 500 тыс. руб.

Ульяна Ларионова