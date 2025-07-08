Кремль шокирован смертью экс-губернатора Курской области Романа Старовойта

Президенту Владимиру Путину незамедлительно доложили о смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул на брифинге, что это не может не шокировать, однако Кремль не комментирует чувствительную информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О смерти Романа Старовойта стало известно 7 июля. Ему было 53 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ О смерти Романа Старовойта стало известно 7 июля. Ему было 53 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Песков пояснил, что на все вопросы должно ответить следствие. По его словам, сейчас можно только рассуждать, но это ближе журналистам и политологам, а представителям Кремля — «не с руки».

Накануне Владимир Путин подписал указ об увольнении Романа Старовойта с поста министра транспорта. Через несколько часов тело бывшего главы ведомства обнаружили в подмосковном Одинцово. Рядом с ним лежал наградной пистолет. СКР начал проверку, основная версия следователей — самоубийство.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Последнее дело Романа Старовойта».