В белгородском Шебекино от обстрела пострадали двое, включая ребенка

Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадали два мирных жителя, один из них — 14-летний ребенок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мальчика с резаной раной стопы доставляют в детскую областную клиническую больницу. Еще одна пострадавшая самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи. Ей поставлен предварительный диагноз — баротравма. Для обследования бригада доставляет пострадавшую в белгородскую городскую больницу №2.

В результате прилетов снарядов повреждены остекление и фасад двухэтажного МКД, частного дома и коммерческого объекта. Перебита линия электропередачи, осколками посечен легковой автомобиль.

Сегодня стало известно о курянине, погибшем 6 июля в результате атаки дроном частного дома в деревне Ходяковка Глушковского района Курской области.

Ульяна Ларионова