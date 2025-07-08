Воронежское «Заречное» допустило загрязнение 18,9 га отходами животноводства

В Воронежской области инспекторы Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора выявили загрязнение 18,92 га почвы отходами животноводства. Речь идет об участке на улице Мира в селе Нелжа Рамонского района. Проверка показала, что нарушение природоохранного законодательства допустил местный производитель мраморной говядины ООО «Заречное». Предприятию объявлено предостережение. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Загрязненная отходами животноводства почва в селе Нелжа под Воронежем

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора Загрязненная отходами животноводства почва в селе Нелжа под Воронежем

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

Материалы проверки направлены в Россельхознадзор по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям для рассмотрения в части осуществления государственного земельного надзора.

В 2023 году ООО «Заречное» также заподозрили в загрязнении почв. Тогда выездную проверку после жалоб жителей села Нелжа на складирование навоза организовал департамент (ныне министерство) природных ресурсов и экологии Воронежской области.

В конце апреля арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск «Заречного» к американской фирме VG Enterprises, Inc., обязав последнюю выплатить более $12,7 млн (1,17 млрд руб. по курсу Центробанка на 23 апреля) за неисполнение контрактов. Спор касался договоров на поставку племенного скота абердин-ангусской породы, заключенных в 2011 и 2012 годах.

О смене собственника «Заречного» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова