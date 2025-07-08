Дело первого вице-мэра Орла передали в суд

Прокуратура Орловской области направила в Советский райсуд облцентра уголовное дело в отношении первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в период с января 2021-го по сентябрь 2022 года Вадим Ничипоров, используя свои полномочия в сфере транспортного обслуживания населения, склонил бизнесменов к обустройству остановочного павильона на улице Кузнецова, оплате офисной мебели и ремонтным работам в здании городской администрации. Общая сумма затрат, по оценкам следствия, составила более 220 тыс. руб.

В сентябре 2022 года, после публичного заявления перевозчиков о неправомерных действиях чиновника, господин Ничипоров инициировал проверки, повлекшие штрафные санкции и расторжение муниципальных контрактов с заявителями.

О задержании первого вице-мэра Орла стало известно в июне прошлого года. На следующий день Советский райсуд Орла избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ульяна Ларионова