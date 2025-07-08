Объем розничного кредитования вырос в июне на 13%

В июне 2025 года заметно выросли темпы восстановления рынка розничного кредитования. Согласно данным Frank RG, в отчетном периоде суммарный объем выдачи достиг 745 млрд руб., максимальной отметки с октября 2024 года. По сравнению с маем рост составил 13%. Однако за первое полугодие 2025 года в целом было выдано кредитов на 3,65 трлн руб., что в два раза меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Во многом это обусловлено высокими ставками и ужесточением регулирования ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом опережающими темпами восстанавливался рынок кредитов наличными. Объем выдачи вырос на 17% по отношению к маю и превысил 284 млрд руб. Это наибольшее значение с ноября 2024 года, однако все еще более чем в два раза ниже показателей и 2024 года, и 2023 года, и 2021 года. При этом рост почти в равной степени был обеспечен ростом количества выданных кредитов (на 7%, до 1,65 млн штук) и ростом среднего размера кредита (на 10%, до 175,5 тыс. руб.).

Повышенные темпы роста продемонстрировал и сегмент автокредитования. Объем выдачи здесь за месяц вырос на 14%, до 132,6 млрд руб. В количественном выражении сегмент вплотную приблизился к отметке 100 тыс. кредитов, что хотя и проигрывает рекордным показателям прошлого года (на 34%), но уже сопоставим с показателями 2023 года и заметно превосходит показатели предшествующих лет.

Как отмечает старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова, поддержку сегмента обеспечивают субсидированные кредиты на новые автомобили. Кроме того, с 1 июля вступает в силу указание ЦБ о вводе макропруденциальных лимитов на выдачу автокредитов, что могло способствовать оживлению спроса на оформление автокредита перед вступлением их в силу, добавляет она. Вместе с тем средний размер кредита хотя и вырос на 4% по сравнению с майским показателем до 1,33 млн руб., однако заметно отстает от рекордных значений середины 2023 года, когда он доходил до 1,6 млн руб.

Более низкими темпами в июне восстанавливался сегмент ипотечных кредитов, который пока сохраняет лидерство по объему выдач. За минувший месяц граждане оформили ипотеку более чем на 306 млрд руб., на 9% больше, чем в мае. По сравнению с прошлым годом, когда еще действовала программа льготной ипотеки на новостройки, результат отличается на 60%. При этом Ксения Матенкова отмечает, что ежемесячный прирост объема выдачи ипотеки происходит с февраля 2025 года и поддерживается госпрограммами, в том числе расширенными условиями по «Семейной ипотеке», позволяющими оформить кредиты для покупки жилья на вторичном рынке. При этом средний размер ипотеки находится вблизи исторического максимума, превышая 5 млн руб.

Наименьший ежемесячный рост выдачи показал сегмент POS-кредитования. Он увеличился всего на 7%, до 21,9 млрд руб. Средний чек POS-кредитов вырос на 5%, до 30,4 тыс. руб. При этом он сравнялся со значением июня 2024 года.

Елена Ванюшина