Следствие готовилось к допросу Романа Старовойта

Бывший министр транспорта Роман Старовойт, совершивший самоубийство, мог быть задержан в ближайшее время и доставлен на допрос в одно из управлений Следственного комитета России. По данным «Ъ», против него дали показания по делу о хищении как минимум 1 млрд руб., выделенного на строительство защитных сооружений на границе с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В числе тех, кто дал показания, оказался бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Роман Старовойт занимал должность главы Курской области с октября 2018-го по май 2024 года.

Тело господина Старовойта обнаружили в личном автомобиле в парке в подмосковном Одинцово. Рядом с ним, как выяснил «Ъ», обнаружен наградной пистолет Glock. Следственный комитет России назвал основной версией гибели экс-министра самоубийство. Ему было 53 года.

Сегодня Роман Старовойт был освобожден от должности главы Минтранса России. Исполняющим обязанности министра транспорта назначен Андрей Никитин — заместитель главы Минтранса.