Исполняющим обязанности главы Минтранса назначен Андрей Никитин

Президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта России. До этого он работал заместителем главы Минтранса. Господин Никитин сменил Романа Старовойта, которого президент сегодня отправил в отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В Кремле сегодня состоялась встреча президента с господином Никитиным. Во вступительном слове глава государства сказал, что тот работает заместителем министра транспорта «уже несколько месяцев». После Андрей Никитин отчитался о своей работе, в частности, по цифровизации транспортной отрасли.

Затем президент предложил господин Никитину сделать «еще один шаг вперед по карьерной лестнице» и поработать исполняющим обязанности министра. «Это честь и ответственность для меня. Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами... Готов работать с полной отдачей», — ответил Андрей Никитин (цитата по сайту Кремля).

По данным «Ъ», смена руководителя Минтранса готовилась примерно полгода. 7 февраля Владимир Путин принял отставку Андрея Никитина с поста губернатора Новгородской области с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Указ о назначении господина Никитина исполняющим обязанности министра транспорта опубликован на сайте Кремля и датирован 7 июля.

Роман Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. С 2012-го по 2018 годы господин Старовойт руководил Росавтодором, затем был губернатором Курской области. В сегодняшнем указе причина его отставки с посты главы Минтранса не указывается.