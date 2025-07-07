Сергей Меликов прокомментировал арест главы района

Глава Дагестана Сергей Меликов высказался по поводу уголовного преследования главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева и пообещал продолжить практику привлечения руководителей муниципалитетов и органов власти к ответственности, сообщила администрация главы Дагестана.

Претензии к Махмуду Амиралиеву, сказал господин Меликов на заседании регионального политсовета «Единой России», возникли и в сфере земельно-имущественных и хозяйственных отношений, связанных с распределением земель на побережье Каспийского моря, и в связи с реализацией субсидий, которые выделялись в районе для федеральных и региональных проектов.

«У нас сложились устойчивые отношения по взаимодействию с представителями надзорных, следственных органов, МВД, ФСБ,— сказал он.— И все, что было сказано в плане предъявленных требований к главам муниципальных образований, руководству исполнительной власти, оно будет четко выдерживаться и продолжаться. В этом случае, коллеги, извините, ничего личного!»

Как сообщал «Ъ», глава Карабудахкентского района был арестован по делу о махинациях при строительстве водопровода. Махмуд Амиралиев был возвращен в республику из зоны специальной военной операции, куда он отправился после того, как следствие привлекло его к уголовной ответственности.

Согласно материалам дела, глава района предложил гендиректору НПО «Югстройсервис» заключить контракт на выполнение работ по строительству водопровода для сел Губден и Гурбуки с компанией «Абукъ». Условием при этом был 20-процентный откат чиновнику от цены подряда.

Юлия Рыбина, Махачкала