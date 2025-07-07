Alias Group: развитие управленцев — это стратегия роста и устойчивости компании

В Alias Group стартовала очная программа школы руководителей проектов, которая является составной частью масштабного проекта по системному развитию топ-менеджеров компании.

Директор по персоналу Alias Group Светлана Хабибуллина

Фото: ООО «Элиас Групп»

Это уникальная программа развития компетенций для сотрудников, которая была разработана HR-блоком с применением передовых технологий бизнес-образования и новейших методик профессионального обучения.

По словам директора по персоналу Alias Group Светланы Хабибуллиной, развитие топ-менеджмента — это стратегия роста и устойчивости для любой компании. Эксперт приводит статистику, которая отражает зависимость развития бизнеса от уровня обучения руководителей:

если компании не развивают своих управленцев, то теряют до 7% выручки;

77% бизнесов не могут вырастить руководителей внутри себя;

только 5% работающих на рынке компаний реально инвестируют в обучение управленцев;

70% провалов трансформаций компаний происходит из-за неподготовленных топ-менеджеров;

замена одного руководителя обходится компании более чем в 6–12 его месячных окладов.

«Если компания нуждается в квалифицированных управленцах, нужно готовить их самостоятельно. Поэтому мы инвестируем в подготовку специалистов топ-состава не только средства, но и ресурсы, и время»,— отмечает спикер.

Но почему обучение часто не срабатывает? По мнению эксперта, это происходит из-за причин внутри самих компаний. Тут можно назвать несколько факторов:

у компаний нет времени или бюджета на обучение своих управленцев;

топ-менеджеры не верят в пользу обучения;

руководители боятся показаться слабыми во время образовательных курсов;

управленцы не видят связи обучения с реальными задачами.

Учитывая эти препятствия, с которыми сталкиваются большинство компаний, в Alias Group создали программу развития компетенций, которая действительно работает. Она является не курсом обучения, а системой развития руководителей:

Программа состоит из командного, индивидуального и проектного треков. Она включает в себя многоуровневую модель, охватывая менеджеров, проектных лидеров и директоров. Составной частью программы является школа руководителей проектов, которая уже стартовала в компании.

Для входа в программу руководители должны подтвердить свою мотивацию, написав эссе и пройдя мотивационное интервью. По статистике, 70% желающих не проходят на этом этапе. И только 30% заявившихся кандидатов проходят на следующий этап отбора.

Существует жесткая привязка обучения к текущим бизнес-задачам. Участники изучают текущее состояние организации, перспективы развития и требования к руководителям более высокого уровня. Программа включает анализ рыночных трендов, региональных особенностей и факторов, влияющих на корпоративное развитие.

Главная ставка делается на практику. Теории недостаточно: в качестве задач предлагаются реальные кейсы Alias Group. В отличие от традиционных бизнес-школ, где требуется только найти решение, участники программы должны внедрить разработанные решения в компанию и получить измеримые результаты.

При этом если командный трек является общим, охватывая руководителей разного уровня, то индивидуальный трек основан на персональной оценке каждого участника (для одного это будет тренинг, для другого — коучинг или другой формат развития компетенций). А в рамках проектного трека участники вместе работают над внедрением практических задач и получением результата. Все три модуля функционируют как последовательно, так и параллельно, обеспечивая комплексный подход к профессиональному развитию.

«Раньше считалось что лидер — это человек, который четко знает ответ. Сейчас выигрывает тот, кто начинает действовать. Решение, принятое вовремя,— самое важное и самое ответственное. Лидер должен управлять системой, а не людьми. Не пытаться контролировать людей, а проектировать среду, принципы, правила, метрики и механизмы, которые сами направляют поведение людей к цели. Важно сделать так, чтобы все работало, даже когда тебя рядом нет»,— подчеркивает Светлана Хабибуллина.

Опыт Alias Group демонстрирует эффективность собственной системы подготовки управленческих кадров. Реализация программы развития компетенций позволяет решить проблему, отраженную в статистике Interax, согласно которой 69% управленцев испытывают дискомфорт в общении с подчиненными, которые зачастую доверяют незнакомцам больше, чем своим руководителям. Исследования показали, что уровень доверия к руководителям, участвующим в программе, составляет 90%.

Главный вывод экспертов: развитие управленцев в компании является стратегией роста и устойчивости бизнеса, а не только работой с персоналом. Если не развиваешь тех, кто управляет,— не развиваешь сам бизнес.

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