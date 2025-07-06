Транспортный коллапс в России 5-6 июля мог стоить авиакомпаниям около 20 млрд рублей

Многочисленные сбои расписания рейсов 5 и 6 июля в российских аэропортах могут обойтись авиакомпаниям в десятки миллиардов рублей, выяснил «Ъ».

По данным Минтранса, 5 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород) были отменены более 250 рейсов, задержаны — свыше 270.

Только эти первые сутки отмен рейсов в трех аэропортах обошлись авиакомпаниям по меньшей мере в 3,9–5,9 млрд руб. Корректность этих расчетов подтвердили собеседники «Ъ» в двух крупных авиакомпаниях.

Согласно оценке эксперта компании EXPO.UAV Дмитрия Дацыкова, объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд руб.

Подробнее о том, сколько и на чем потеряли авиакомпании, — в материале «Бесполетная авиация».