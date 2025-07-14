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Коммерсантъ FM
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«Публикация вызвала международный скандал»

Новая глава из книги об истории ИД «Коммерсантъ» — про 2005 год

К 35-летию издательского дома публикуем главы из книги об истории газеты и ИД. Книга была выпущена больше 15 лет назад и предназначалась исключительно для сотрудников. Но настала пора сделать ее общественным достоянием.

Все главы книги 2009 года об истории «Ъ»

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В главе за 2005 год вы узнаете про роль «Ъ» в несостоявшейся продаже «Искандеров» Сирии и в возвращении витражей Мариенкирхе Германии. Прочитаете вопоминания про то, как журналист и фотографы «Ъ» отработали цветную революцию в Киргизии и кровавые события в узбекистанском Андижане. И, вероятно, вас удивит, насколько точно «Власть» предсказала карьерный рост Дмитрия Медведева.

2005

газета «Коммерсантъ»

12 января. Как погром среди ясного неба

В январе 2005 года газета сообщила о переговорах между Россией и Сирией о поставках новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Власти Израиля, практиче­ски вся территория которого могла в этом случае оказаться в зоне досягаемости сирийских ракет, пытались давить на Москву по дипломатическим каналам, но вся информация по этому поводу была засекречена.

Публикация вызвала международный скандал. МИД Израиля официально обратился к России с прось­бой отменить готовящуюся сделку. Госдепартамент США жестко осудил намерения Москвы и пригрозил введе­нием санкций. В то же время российские представители сначала вообще отрицали факт переговоров с Сирией, а затем стали говорить, что речь идет лишь о продаже комплексов ПВО.

Фото: Коммерсантъ

Неожиданную точку в этих спорах в апреле того же года поставил Владимир Путин, который во время своего визита в Израиль заявил, что российские военные действительно собирались поставить в Сирию «Искандеры», но он «запретил реализацию этой сделки».

Февраль. Миротворческий экстремизм

7 февраля 2005 года газета опубликовала интервью Аслана Масхадова, в котором тот разъяснял свой приказ приостановить в одностороннем порядке наступательные боевые действия в Чечне и за ее пределами.

Аслан Масхадов в 2004 году

Аслан Масхадов в 2004 году

Фото: AFP

Аслан Масхадов в 2004 году

Фото: AFP

8 февраля Муса Мурадов, взявший интервью, ехал в редакцию на такси и услышал по радио: Генпрокуратура принимает меры по установлению местонахождения корреспондента «Коммерсанта» Мусы Мурадова в связи с расследованием уголовного дела в отношении Аслана Масхадова. Доехав до работы, Муса позвонил в Генпрокуратуру и сообщил о своем местонахождении. Вскоре ему пришла повестка, и он был допрошен как свидетель по уголовному делу против Масхадова.

А 9 февраля Росохранкульту­ра вынесла «Коммерсанту» официальное предупреждение, усмотрев в материале информацию, «обосновы­вающую и оправдывающую необходимость осущест­вления экстремистской деятельности». «Ъ» оспорил это решение в суде. Однако судьи оставили решение Росохранкультуры в силе, про­игнорировав заключение не­зависимых экспертов о том, что никаких оправданий экстремизма в материале не содержится, а «продолжение кровопролития оценивается интервьюируемым отрица­тельно».

Март. Революция тюльпанов

Экс-министр внутренних дел Киргизии Кенешбек Душебаев выступает на митинге перед сторонниками Аскара Акаева

Экс-министр внутренних дел Киргизии Кенешбек Душебаев выступает на митинге перед сторонниками Аскара Акаева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Экс-министр внутренних дел Киргизии Кенешбек Душебаев выступает на митинге перед сторонниками Аскара Акаева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

21 марта киргизская оппозиция, протестовавшая против фальси­фикации итогов парламентских выборов, взяла под контроль второй по величине город страны Ош. Массовые антиправительственные выступления начались и в Бишкеке.

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Беспорядки в Бишкеке, 24 марта 2005 года

Беспорядки в Бишкеке, 24 марта 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Противостояние сторонников оппозиции и полиции, 25 марта 2005 года

Противостояние сторонников оппозиции и полиции, 25 марта 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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Беспорядки в Бишкеке, 24 марта 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Противостояние сторонников оппозиции и полиции, 25 марта 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Прилетевшие туда 23 марта кор­респонденты «Ъ» Михаил Зыгарь (объявлен иностранным агентом) и Василий Шапошников успели во­время: на следующий день оппози­ционеры захватили основные пра­вительственные здания и объявили о низложении старой власти. Прези­дент Аскар Акаев бежал из страны. Связь в революционных условиях работала плохо, и дозвониться до Миши (Михаил Зыгарь объявлен иноагентом) с вопросом «Что у вас там происходит?» его коллегам удалось лишь поздно вечером.

«Да я вот сижу в кресле Акаева и сам пытаюсь понять, что же происхо­дит»,— растерянно ответил он.

А фотокорреспондент Шапошников за стремление оставаться в гуще событий даже в тот момент, когда сторонники режима начали забра­сывать противников булыжниками, поплатился огромным синяком на плече. Но на количестве и качестве отправляемых им в редакцию снимков это никак не отразилось.

Фотогалерея

Хроника киргизского переворота

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27 февраля 2005 года состоялся первый тур выборов в парламент Киргизии. Большинство голосов получили кандидаты пропрезидентской партии. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях, ее поддержали наблюдатели ОБСЕ и ПАСЕ. 4 и 5 марта в Джалал-Абаде прошли массовые митинги с требованием пересмотреть итоги первого тура. Их участники попытались захватить здание местной обладминистрации

27 февраля 2005 года состоялся первый тур выборов в парламент Киргизии. Большинство голосов получили кандидаты пропрезидентской партии. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях, ее поддержали наблюдатели ОБСЕ и ПАСЕ. 4 и 5 марта в Джалал-Абаде прошли массовые митинги с требованием пересмотреть итоги первого тура. Их участники попытались захватить здание местной обладминистрации

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

13 марта прошел второй тур выборов. Выяснилось, что по итогам двух туров оппозиция получила всего пять депутатских мандатов из 72. На следующий день в городах Ош, Узген, Алай, Джалал-Абад, Базар-Коргон, Кочкор и Таш-Кумыр начались массовые выступления с требованием отменить итоги голосования

13 марта прошел второй тур выборов. Выяснилось, что по итогам двух туров оппозиция получила всего пять депутатских мандатов из 72. На следующий день в городах Ош, Узген, Алай, Джалал-Абад, Базар-Коргон, Кочкор и Таш-Кумыр начались массовые выступления с требованием отменить итоги голосования

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

18 марта сторонники оппозиции захватили обладминистрацию в Оше — втором по значению городе страны. На следующий день спецназ МВД смог отбить здание

18 марта сторонники оппозиции захватили обладминистрацию в Оше — втором по значению городе страны. На следующий день спецназ МВД смог отбить здание

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

20 марта оппозиционеры захватили аэропорт, обладминистрацию, мэрию и здание ГУВД в Джалал-Абаде

20 марта оппозиционеры захватили аэропорт, обладминистрацию, мэрию и здание ГУВД в Джалал-Абаде

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

21 марта президент Аскар Акаев потребовал скорее объявить официальные итоги выборов. В тот же день оппозиционеры в Оше повторно захватили обладминистрацию, а также мэрию, ГУВД и местное управление службы национальной безопасности Киргизии

21 марта президент Аскар Акаев потребовал скорее объявить официальные итоги выборов. В тот же день оппозиционеры в Оше повторно захватили обладминистрацию, а также мэрию, ГУВД и местное управление службы национальной безопасности Киргизии

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Несмотря на усиление протестных настроений, ЦИК Киргизии объявил официальные итоги выборов

Несмотря на усиление протестных настроений, ЦИК Киргизии объявил официальные итоги выборов

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

22 марта в Бишкеке состоялось первое заседание парламента нового созыва. Одновременно в столице Киргизии начались новые митинги оппозиции

22 марта в Бишкеке состоялось первое заседание парламента нового созыва. Одновременно в столице Киргизии начались новые митинги оппозиции

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

24 марта стихийный многотысячный митинг на центральной площади Бишкека вылился в штурм и захват протестующими Дома правительства, где также располагались администрация президента и Центризбирком

24 марта стихийный многотысячный митинг на центральной площади Бишкека вылился в штурм и захват протестующими Дома правительства, где также располагались администрация президента и Центризбирком

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Милиция и военнослужащие, охранявшие здание, не оказали при этом никакого сопротивления, многие их них перешли на сторону оппозиции

Милиция и военнослужащие, охранявшие здание, не оказали при этом никакого сопротивления, многие их них перешли на сторону оппозиции

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент Аскар Акаев не стал отдавать приказ об использовании оружия против митингующих. В тот же день он покинул республику, а премьер-министр Николай Танаев заявил о своей отставке

Президент Аскар Акаев не стал отдавать приказ об использовании оружия против митингующих. В тот же день он покинул республику, а премьер-министр Николай Танаев заявил о своей отставке

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Беспорядки 24 марта в Бишкеке переросли в погромы магазинов, кафе и административных зданий

Беспорядки 24 марта в Бишкеке переросли в погромы магазинов, кафе и административных зданий

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В тот же день Верховный суд Киргизии отменил итоги парламентских выборов, признав законно действующим двухпалатный парламент прошлого созыва

В тот же день Верховный суд Киргизии отменил итоги парламентских выборов, признав законно действующим двухпалатный парламент прошлого созыва

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

Ущерб от мародерства 24 марта составил около $100 млн

Ущерб от мародерства 24 марта составил около $100 млн

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В ходе событий 24 марта ранения получили около 40 человек

В ходе событий 24 марта ранения получили около 40 человек

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Прекратить беспорядки удалось во многом благодаря вмешательству одного из лидеров оппозиции Феликса Кулова, бывшего министра внутренних дел, взявшего под свой контроль силовые структуры и ополченцев

Прекратить беспорядки удалось во многом благодаря вмешательству одного из лидеров оппозиции Феликса Кулова, бывшего министра внутренних дел, взявшего под свой контроль силовые структуры и ополченцев

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Лидеры оппозиционных партий и движений образовали Координационный совет народного единства во главе с оппозиционером Курманбеком Бакиевым

Лидеры оппозиционных партий и движений образовали Координационный совет народного единства во главе с оппозиционером Курманбеком Бакиевым

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

27 марта ЦИК Киргизии подтвердил полномочия нового однопалатного парламента республики. На следующий день депутаты утвердили Курманбека Бакиева на посту премьер-министра и исполняющего обязанности президента

27 марта ЦИК Киргизии подтвердил полномочия нового однопалатного парламента республики. На следующий день депутаты утвердили Курманбека Бакиева на посту премьер-министра и исполняющего обязанности президента

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

4 апреля Аскар Акаев, находившийся в Москве, сделал официальное заявление о сложении с себя с 5 апреля полномочий президента Киргизии. 11 апреля депутаты утвердили его отставку

4 апреля Аскар Акаев, находившийся в Москве, сделал официальное заявление о сложении с себя с 5 апреля полномочий президента Киргизии. 11 апреля депутаты утвердили его отставку

Фото: Ivan Sekretarev / AP

10 июля 2005 года на досрочных выборах Курманбек Бакиев был избран президентом Киргизии (88,71% голосов избирателей). Он баллотировался в тандеме с Феликсом Куловым, который после выборов занял пост премьер-министра

10 июля 2005 года на досрочных выборах Курманбек Бакиев был избран президентом Киргизии (88,71% голосов избирателей). Он баллотировался в тандеме с Феликсом Куловым, который после выборов занял пост премьер-министра

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

23 июля 2009 года господин Бакиев (на фото) был избран на второй срок (76,43%). 7 апреля 2010 года в результате государственного переворота он был свергнут со своего поста. К власти пришло новое временное правительство, сформированное оппозицией, во главе с Розой Отунбаевой

23 июля 2009 года господин Бакиев (на фото) был избран на второй срок (76,43%). 7 апреля 2010 года в результате государственного переворота он был свергнут со своего поста. К власти пришло новое временное правительство, сформированное оппозицией, во главе с Розой Отунбаевой

Фото: Dinara Makesheva / AP

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27 февраля 2005 года состоялся первый тур выборов в парламент Киргизии. Большинство голосов получили кандидаты пропрезидентской партии. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях, ее поддержали наблюдатели ОБСЕ и ПАСЕ. 4 и 5 марта в Джалал-Абаде прошли массовые митинги с требованием пересмотреть итоги первого тура. Их участники попытались захватить здание местной обладминистрации

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

13 марта прошел второй тур выборов. Выяснилось, что по итогам двух туров оппозиция получила всего пять депутатских мандатов из 72. На следующий день в городах Ош, Узген, Алай, Джалал-Абад, Базар-Коргон, Кочкор и Таш-Кумыр начались массовые выступления с требованием отменить итоги голосования

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

18 марта сторонники оппозиции захватили обладминистрацию в Оше — втором по значению городе страны. На следующий день спецназ МВД смог отбить здание

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

20 марта оппозиционеры захватили аэропорт, обладминистрацию, мэрию и здание ГУВД в Джалал-Абаде

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

21 марта президент Аскар Акаев потребовал скорее объявить официальные итоги выборов. В тот же день оппозиционеры в Оше повторно захватили обладминистрацию, а также мэрию, ГУВД и местное управление службы национальной безопасности Киргизии

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Несмотря на усиление протестных настроений, ЦИК Киргизии объявил официальные итоги выборов

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

22 марта в Бишкеке состоялось первое заседание парламента нового созыва. Одновременно в столице Киргизии начались новые митинги оппозиции

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

24 марта стихийный многотысячный митинг на центральной площади Бишкека вылился в штурм и захват протестующими Дома правительства, где также располагались администрация президента и Центризбирком

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Милиция и военнослужащие, охранявшие здание, не оказали при этом никакого сопротивления, многие их них перешли на сторону оппозиции

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент Аскар Акаев не стал отдавать приказ об использовании оружия против митингующих. В тот же день он покинул республику, а премьер-министр Николай Танаев заявил о своей отставке

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Беспорядки 24 марта в Бишкеке переросли в погромы магазинов, кафе и административных зданий

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В тот же день Верховный суд Киргизии отменил итоги парламентских выборов, признав законно действующим двухпалатный парламент прошлого созыва

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

Ущерб от мародерства 24 марта составил около $100 млн

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В ходе событий 24 марта ранения получили около 40 человек

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Прекратить беспорядки удалось во многом благодаря вмешательству одного из лидеров оппозиции Феликса Кулова, бывшего министра внутренних дел, взявшего под свой контроль силовые структуры и ополченцев

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Лидеры оппозиционных партий и движений образовали Координационный совет народного единства во главе с оппозиционером Курманбеком Бакиевым

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

27 марта ЦИК Киргизии подтвердил полномочия нового однопалатного парламента республики. На следующий день депутаты утвердили Курманбека Бакиева на посту премьер-министра и исполняющего обязанности президента

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

4 апреля Аскар Акаев, находившийся в Москве, сделал официальное заявление о сложении с себя с 5 апреля полномочий президента Киргизии. 11 апреля депутаты утвердили его отставку

Фото: Ivan Sekretarev / AP

10 июля 2005 года на досрочных выборах Курманбек Бакиев был избран президентом Киргизии (88,71% голосов избирателей). Он баллотировался в тандеме с Феликсом Куловым, который после выборов занял пост премьер-министра

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

23 июля 2009 года господин Бакиев (на фото) был избран на второй срок (76,43%). 7 апреля 2010 года в результате государственного переворота он был свергнут со своего поста. К власти пришло новое временное правительство, сформированное оппозицией, во главе с Розой Отунбаевой

Фото: Dinara Makesheva / AP

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20 апреля. Business Guide

20 апреля 2005 года подписчики «Ъ» получили первое приложение Business Guide.

Фото: Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ

Цветные тематические страни­цы, выходящие несколько раз в месяц, посвящаются различным отраслям экономики. В частности, выходят при­ложения «Нефть и газ», «Автомобиль­ный рынок», «Металлургия», «Финансо­вые инструменты», «Ликероводочная промышленность», «Коммерческая недвижимость», «Логистика» и другие.

У Business Guide нет постоянного редактора — они меняются в зависимо­сти от тематики конкретного выпуска. Курирует проект Алексей Харнас.

Алексей Харнас в 2006 году

Алексей Харнас в 2006 году

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Алексей Харнас в 2006 году

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Алексей Харнас окончил Москов­скую медицинскую академию им. Сеченова. С 1996 года работал в «Ъ» корреспондентом, редактором отдела в журнале «Деньги», спецкорреспон­дентом объединенной редакции.

С 2000 года редактор отдела бизнеса. С 2005 года директор по развитию издательского дома, руководитель службы «Издательский синдикат».

газета «Коммерсантъ»

Май. Расправа в Андижане

В мае 2005 года массовые протестные выступления в узбекском Андижане были жестоко подавлены. Власти Узбекистана продемонстрировали свою готовность самым жестоким образом пресекать попытки борьбы с режимом. Они признали, что было убито 170 человек, хотя многие счи­тают эту цифру сильно заниженной.

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Последствия вооруженного мятежа в Андижане, 14 мая 2005 года

Последствия вооруженного мятежа в Андижане, 14 мая 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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Последствия вооруженного мятежа в Андижане, 14 мая 2005 года

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Корреспонденты «Ъ» Михаил Зыгарь (объявлен иноагентом) и Василий Шапошников (фото), едва приземлившись в Ташкенте, взяли такси до Андижана. Почти сразу после их приезда город был оцеплен.

Доехав до центральной площади и выйдя из малюсенькой Daewoo Tico, они увидели, что на освободившееся в машине место кто-­то мгновенно начал грузить что­-то тяжелое и белое.

Это были люди, пытавшиеся вывезти своих погибших родственников — тела, обернутые белыми простынями. Власти настойчиво предлага­ли журналистам «Ъ» побыстрее удалиться, но им все же удалось задержаться в го­роде на два дня и передать два полноценных материала в газету.

Михаил Зыгарь (объявлен иноагентом) в 2008 году

Михаил Зыгарь (объявлен иноагентом) в 2008 году

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Михаил Зыгарь (объявлен иноагентом): 15 мая в пять утра в моем номере в андижанской гостинице «Интурист» раздался стук.

— Администрация гостиницы,— сказал голос.

Я открыл дверь, но там был вовсе не администратор, а настоящий ниндзя — здоровенный спецназовец во всем черном: в каске, бронежилете и с автоматом наперевес.

— Проверка документов,— поздоровался он.

Я пошел за паспортом, но в этот момент у него вдруг зазвенел мобильный. Чтобы вытащить телефон из кармана, он сначала снял автомат и положил его на стол. Чтобы поднести трубку к уху, следом снял и каску. Прием в Андижане очень плохой, поэтому чтобы лучше слышать, он вышел на балкон и прикрыл уши руками.

Через пять секунд в номер зашел второй спецназовец. По глазам было видно, что он пытается понять, что происходит, но не может: его напарник стоит на балконе спиной ко мне с поднятыми руками. А я стою около стола, на котором лежат автомат и каска. Пару секунд ниндзя думал, открывать огонь или нет.

Его раздумья прервал голос с балкона: «Алло, мама, я тебе потом перезвоню».

Спецназовенц опустил автомат. Его напарник вернулся, и они начали меня допрашивать.

Фотогалерея

Хроника беспорядков в Андижане

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Поводом для беспорядков стал суд над 23 андижанскими бизнесменами, которые обвинялись в создании подпольной секты «Акрамия». По данным властей, она была связана с исламистской организацией «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической и запрещена в РФ). По словам защитников подсудимых, они были просто набожными мусульманами и не состояли ни в каких объединениях

Поводом для беспорядков стал суд над 23 андижанскими бизнесменами, которые обвинялись в создании подпольной секты «Акрамия». По данным властей, она была связана с исламистской организацией «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической и запрещена в РФ). По словам защитников подсудимых, они были просто набожными мусульманами и не состояли ни в каких объединениях

Фото: AP / Efrem Lukatsky

Утром 13 мая сотни людей собрались на стихийный митинг в центре Андижана. Изначально митинг был посвящен несправедливому суду над бизнесменами, но затем перерос в демонстрацию против политики правительства и массовые беспорядки

Утром 13 мая сотни людей собрались на стихийный митинг в центре Андижана. Изначально митинг был посвящен несправедливому суду над бизнесменами, но затем перерос в демонстрацию против политики правительства и массовые беспорядки

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В ночь на 13 мая 2005 года сторонники подсудимых бизнесменов совершили нападения на полицейские и военные посты в городе, освободили около 2 тыс. заключенных. Часть заключенных впоследствии приняла участие в захвате здания областной администрации

В ночь на 13 мая 2005 года сторонники подсудимых бизнесменов совершили нападения на полицейские и военные посты в городе, освободили около 2 тыс. заключенных. Часть заключенных впоследствии приняла участие в захвате здания областной администрации

Фото: AP / Efrem Lukatsky

Для разгона митингующих была применена армия. Весь день на площади продолжались перестрелки, огонь велся с БТР и с крыш окрестных домов

Для разгона митингующих была применена армия. Весь день на площади продолжались перестрелки, огонь велся с БТР и с крыш окрестных домов

Фото: AP / Efrem Lukatsky

Правоохранительные органы Узбекистана назвали мятежников террористами и сообщили, что те взяли в заложники в общей сложности 70 человек

Правоохранительные органы Узбекистана назвали мятежников террористами и сообщили, что те взяли в заложники в общей сложности 70 человек

Фото: AP / Efrem Lukatsky

Протестующим удалось прорваться через заграждения, но на соседней улице они были блокированы силовиками. Началась перестрелка, в которой погибли десятки человек. По сообщениям проправительственных СМИ, зачинщики беспорядков первыми открыли беспорядочную стрельбу, убив при этом 12 заложников и 38 мирных граждан

Протестующим удалось прорваться через заграждения, но на соседней улице они были блокированы силовиками. Началась перестрелка, в которой погибли десятки человек. По сообщениям проправительственных СМИ, зачинщики беспорядков первыми открыли беспорядочную стрельбу, убив при этом 12 заложников и 38 мирных граждан

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Жертвами беспорядков стали 187 человек, 295 человек были ранены. Несколько сотен человек двинулись к границе с Киргизией и стали беженцами

Жертвами беспорядков стали 187 человек, 295 человек были ранены. Несколько сотен человек двинулись к границе с Киргизией и стали беженцами

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

По официальным данным, в Андижане произошло подавление исламистского мятежа. По мнению правозащитников, речь шла о расстреле мирной толпы протестующих

По официальным данным, в Андижане произошло подавление исламистского мятежа. По мнению правозащитников, речь шла о расстреле мирной толпы протестующих

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент Ислам Каримов «за непропорциональное применение силы» подвергся критике на Западе. Евросоюз и США ввели против Узбекистана санкции — заморозили выделение финансовой помощи, запретили въезд на свою территорию высокопоставленным узбекским руководителям, ввели эмбарго на продажу Ташкенту оружия

Президент Ислам Каримов «за непропорциональное применение силы» подвергся критике на Западе. Евросоюз и США ввели против Узбекистана санкции — заморозили выделение финансовой помощи, запретили въезд на свою территорию высокопоставленным узбекским руководителям, ввели эмбарго на продажу Ташкенту оружия

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Россия и Китай посчитали меры узбекских властей оправданными. В 2005 году было принято решение о выводе американской военной базы с территории республики, Ислам Каримов пошел на сближение с Москвой и Пекином

Россия и Китай посчитали меры узбекских властей оправданными. В 2005 году было принято решение о выводе американской военной базы с территории республики, Ислам Каримов пошел на сближение с Москвой и Пекином

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Всего за участие в мятеже был задержан 121 человек. Большинство обвиняемых были приговорены к срокам от 14 до 20 лет заключения

Всего за участие в мятеже был задержан 121 человек. Большинство обвиняемых были приговорены к срокам от 14 до 20 лет заключения

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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Поводом для беспорядков стал суд над 23 андижанскими бизнесменами, которые обвинялись в создании подпольной секты «Акрамия». По данным властей, она была связана с исламистской организацией «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической и запрещена в РФ). По словам защитников подсудимых, они были просто набожными мусульманами и не состояли ни в каких объединениях

Фото: AP / Efrem Lukatsky

Утром 13 мая сотни людей собрались на стихийный митинг в центре Андижана. Изначально митинг был посвящен несправедливому суду над бизнесменами, но затем перерос в демонстрацию против политики правительства и массовые беспорядки

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В ночь на 13 мая 2005 года сторонники подсудимых бизнесменов совершили нападения на полицейские и военные посты в городе, освободили около 2 тыс. заключенных. Часть заключенных впоследствии приняла участие в захвате здания областной администрации

Фото: AP / Efrem Lukatsky

Для разгона митингующих была применена армия. Весь день на площади продолжались перестрелки, огонь велся с БТР и с крыш окрестных домов

Фото: AP / Efrem Lukatsky

Правоохранительные органы Узбекистана назвали мятежников террористами и сообщили, что те взяли в заложники в общей сложности 70 человек

Фото: AP / Efrem Lukatsky

Протестующим удалось прорваться через заграждения, но на соседней улице они были блокированы силовиками. Началась перестрелка, в которой погибли десятки человек. По сообщениям проправительственных СМИ, зачинщики беспорядков первыми открыли беспорядочную стрельбу, убив при этом 12 заложников и 38 мирных граждан

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Жертвами беспорядков стали 187 человек, 295 человек были ранены. Несколько сотен человек двинулись к границе с Киргизией и стали беженцами

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

По официальным данным, в Андижане произошло подавление исламистского мятежа. По мнению правозащитников, речь шла о расстреле мирной толпы протестующих

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Президент Ислам Каримов «за непропорциональное применение силы» подвергся критике на Западе. Евросоюз и США ввели против Узбекистана санкции — заморозили выделение финансовой помощи, запретили въезд на свою территорию высокопоставленным узбекским руководителям, ввели эмбарго на продажу Ташкенту оружия

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Россия и Китай посчитали меры узбекских властей оправданными. В 2005 году было принято решение о выводе американской военной базы с территории республики, Ислам Каримов пошел на сближение с Москвой и Пекином

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Всего за участие в мятеже был задержан 121 человек. Большинство обвиняемых были приговорены к срокам от 14 до 20 лет заключения

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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1 июня. Заказательный процесс

31 мая 2005 года Мещанский суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) и Платона Лебедева к девяти годам заключения в колонии общего режима.

Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом, в центре) и Платон Лебедев (справа) на скамье подсудимых

Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом, в центре) и Платон Лебедев (справа) на скамье подсудимых

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом, в центре) и Платон Лебедев (справа) на скамье подсудимых

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На следующий день в «Ъ» вышло интервью Ходорковского (объявлен иноагентом), которое специальный корреспондент Наталия Геворкян взяла еще в июне 2002 года, но публикация была от­ложена на неопределенный срок по просьбе интервьюируемого из-за «слишком высокой степени откровенности».

Фотогалерея

«Дело ЮКОСа»

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1997 год. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) стал совладельцем нефтяной компании ЮКОС. На тот момент она была второй по величине нефтяной компанией в России, а по запасам нефти — первой

1997 год. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) стал совладельцем нефтяной компании ЮКОС. На тот момент она была второй по величине нефтяной компанией в России, а по запасам нефти — первой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2002 год. В западноевропейской печати появилась серия статей, в которой руководителей ЮКОСа обвинили в отмывании денег. Публикации возникли после того, как французские налоговые службы нашли швейцарские банковские счета Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов. По ее утверждениям, эти счета открыты по просьбе одного из владельцев ЮКОСа Алексея Голубовича (на фото)

2002 год. В западноевропейской печати появилась серия статей, в которой руководителей ЮКОСа обвинили в отмывании денег. Публикации возникли после того, как французские налоговые службы нашли швейцарские банковские счета Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов. По ее утверждениям, эти счета открыты по просьбе одного из владельцев ЮКОСа Алексея Голубовича (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

2003 год, февраль. На встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) обвинил в коррупции госкомпанию «Роснефть», приведя в пример покупку небольшой нефтяной компании «Северная нефть» за баснословную по тем временам сумму $600 млн. В ответ Владимир Путин напомнил, что ЮКОС имел проблемы с налогами (хотя и не уточнил какие), и поинтересовался, как нефтяная компания получила «сверхзапасы»

2003 год, февраль. На встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) обвинил в коррупции госкомпанию «Роснефть», приведя в пример покупку небольшой нефтяной компании «Северная нефть» за баснословную по тем временам сумму $600 млн. В ответ Владимир Путин напомнил, что ЮКОС имел проблемы с налогами (хотя и не уточнил какие), и поинтересовался, как нефтяная компания получила «сверхзапасы»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2003 год, апрель. ЮКОС объявил о слиянии с компанией «Сибнефть», на тот момент контролировавшейся Романом Абрамовичем

2003 год, апрель. ЮКОС объявил о слиянии с компанией «Сибнефть», на тот момент контролировавшейся Романом Абрамовичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2003 год, июль. Министерство РФ по налогам и сборам провело повторную проверку НК ЮКОС по вопросам уплаты налогов в 2000–2003 годах. В результате этой проверки на компанию были наложены крупнейшие в российской истории штрафы и пени

2003 год, июль. Министерство РФ по налогам и сборам провело повторную проверку НК ЮКОС по вопросам уплаты налогов в 2000–2003 годах. В результате этой проверки на компанию были наложены крупнейшие в российской истории штрафы и пени

Фото: Юрий Машков / ТАСС

2003 год, июль. Возбуждено уголовное дело о хищениях и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС, от которого впоследствии «отпочковались» десятки уголовных дел. Арестован председатель совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платон Лебедев

2003 год, июль. Возбуждено уголовное дело о хищениях и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС, от которого впоследствии «отпочковались» десятки уголовных дел. Арестован председатель совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платон Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

2003 год, октябрь. Самолет Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) совершил посадку в аэропорту Новосибирска. Как только самолет остановился, он был блокирован сотрудниками ФСБ. В тот же день Ходорковский (объявлен иноагентом) был доставлен в Москву, предстал перед судом и был помещен в следственный изолятор «Матросская Тишина»

2003 год, октябрь. Самолет Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) совершил посадку в аэропорту Новосибирска. Как только самолет остановился, он был блокирован сотрудниками ФСБ. В тот же день Ходорковский (объявлен иноагентом) был доставлен в Москву, предстал перед судом и был помещен в следственный изолятор «Матросская Тишина»

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

2004 год. Ряд сотрудников ЮКОСа были обвинены еще и в организации нескольких убийств. Так, например, работник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, по версии прокуратуры, организовал убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году — по прямому указанию председателя правления ЮКОСа Леонида Невзлина (на фото, объявлен иноагентом)

2004 год. Ряд сотрудников ЮКОСа были обвинены еще и в организации нескольких убийств. Так, например, работник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, по версии прокуратуры, организовал убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году — по прямому указанию председателя правления ЮКОСа Леонида Невзлина (на фото, объявлен иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2004 год, декабрь. Deutsche Bank, который возглавлял группу банков, планировавших профинансировать покупку «Юганскнефтегаза», подал в американский суд заявление с просьбой прекратить дело о реорганизации ЮКОСа, обосновав это тем, что компания имела в США незначительные активы и лишь одного работника — Брюса Мизамора. В итоге в феврале 2005 года судья Хьюстонского суда прекратила дело

2004 год, декабрь. Deutsche Bank, который возглавлял группу банков, планировавших профинансировать покупку «Юганскнефтегаза», подал в американский суд заявление с просьбой прекратить дело о реорганизации ЮКОСа, обосновав это тем, что компания имела в США незначительные активы и лишь одного работника — Брюса Мизамора. В итоге в феврале 2005 года судья Хьюстонского суда прекратила дело

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

2009 год, июль. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов (объявлен иноагентом) передал в ЕСПЧ письменные показания, согласно которым во время неофициальной встречи с тогдашним президентом России Владимиром Путиным тот сказал, что Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) «переступил черту», финансируя КПРФ без разрешения Кремля (речь идет о событиях 2003 года)

2009 год, июль. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов (объявлен иноагентом) передал в ЕСПЧ письменные показания, согласно которым во время неофициальной встречи с тогдашним президентом России Владимиром Путиным тот сказал, что Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) «переступил черту», финансируя КПРФ без разрешения Кремля (речь идет о событиях 2003 года)

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

2010 год, май. Михаил Касьянов (объявлен иноагентом) выступил на процессе по делу ЮКОСа в качестве свидетеля защиты

2010 год, май. Михаил Касьянов (объявлен иноагентом) выступил на процессе по делу ЮКОСа в качестве свидетеля защиты

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

2006 год, март. Московским арбитражным судом было принято решение о начале процедуры банкротства ЮКОСа и назначении в ней временного управляющего, которым стал Эдуард Ребгун (на фото)

2006 год, март. Московским арбитражным судом было принято решение о начале процедуры банкротства ЮКОСа и назначении в ней временного управляющего, которым стал Эдуард Ребгун (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2007 год, август. Московский городской суд приговорил начальника отдела службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина (на фото слева) к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима

2007 год, август. Московский городской суд приговорил начальника отдела службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина (на фото слева) к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

2011 год, февраль. Опубликовано интервью с Натальей Васильевой, помощником судьи Виктора Данилкина (на фото), в котором она утверждала, что приговор был написан судьями Мосгорсуда и навязан господину Данилкину против его воли. Позднее судья Данилкин в своем интервью заявил, что приговор Михаилу Ходорковскому (объявлен иноагентом) и Платону Лебедеву был написан им единолично с соблюдением всех норм закона

2011 год, февраль. Опубликовано интервью с Натальей Васильевой, помощником судьи Виктора Данилкина (на фото), в котором она утверждала, что приговор был написан судьями Мосгорсуда и навязан господину Данилкину против его воли. Позднее судья Данилкин в своем интервью заявил, что приговор Михаилу Ходорковскому (объявлен иноагентом) и Платону Лебедеву был написан им единолично с соблюдением всех норм закона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подрабинек  /  купить фото

2010 год, декабрь. Судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал Михаила Ходорковского (на фото слева, объявлен иноагентом) и Платона Лебедева виновными по ст. 160 и 174 ч. 1 УК РФ в части сделок с нефтью и приговорил каждого из них к 14 годам лишения свободы с учетом ранее отбытого срока

2010 год, декабрь. Судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал Михаила Ходорковского (на фото слева, объявлен иноагентом) и Платона Лебедева виновными по ст. 160 и 174 ч. 1 УК РФ в части сделок с нефтью и приговорил каждого из них к 14 годам лишения свободы с учетом ранее отбытого срока

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2011 год, май. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) и Платон Лебедев подали в Преображенский районный суд Москвы ходатайства об УДО, так как вмененные им статьи предусматривают такую возможность после отбытия половины срока лишения свободы, а из назначенных 13 лет они на тот момент отбыли более 7,5 года

2011 год, май. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) и Платон Лебедев подали в Преображенский районный суд Москвы ходатайства об УДО, так как вмененные им статьи предусматривают такую возможность после отбытия половины срока лишения свободы, а из назначенных 13 лет они на тот момент отбыли более 7,5 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Еще до вынесения приговора по первому уголовному «делу ЮКОСа» Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) подал иск в ЕСПЧ. ЕСПЧ, рассматривая этот иск в мае 2011 года, признал, что были нарушены отдельные права Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом), однако отказался признавать само дело политически мотивированным

Еще до вынесения приговора по первому уголовному «делу ЮКОСа» Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) подал иск в ЕСПЧ. ЕСПЧ, рассматривая этот иск в мае 2011 года, признал, что были нарушены отдельные права Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом), однако отказался признавать само дело политически мотивированным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2011 год, сентябрь. ЕСПЧ принял постановление по иску акционеров ЮКОСа с жалобой на действия российских властей — иск был удовлетворен частично

2011 год, сентябрь. ЕСПЧ принял постановление по иску акционеров ЮКОСа с жалобой на действия российских властей — иск был удовлетворен частично

Фото: Vincent Kessler / Reuters

2012 год, декабрь. Президиум Мосгорсуда, рассмотрев дело в надзорном порядке, снизил срок заключения Михаилу Ходорковскому (объявлен иноагентом) и Платону Лебедеву с 13 до 11 лет

2012 год, декабрь. Президиум Мосгорсуда, рассмотрев дело в надзорном порядке, снизил срок заключения Михаилу Ходорковскому (объявлен иноагентом) и Платону Лебедеву с 13 до 11 лет

Фото: Коммерсантъ / Роман Канащук  /  купить фото

2013 год, декабрь. Президент России Владимир Путин после большой пресс-конференции для журналистов заявил о том, что Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) написал прошение о помиловании, в ближайшее время оно будет подписано. При этом адвокаты Ходорковского (объявлен иноагентом) сообщили, что прошение не подавали

2013 год, декабрь. Президент России Владимир Путин после большой пресс-конференции для журналистов заявил о том, что Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) написал прошение о помиловании, в ближайшее время оно будет подписано. При этом адвокаты Ходорковского (объявлен иноагентом) сообщили, что прошение не подавали

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2013 год, декабрь. Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом). В тот же день тот покинул колонию и вылетел в Берлин. Больше в Россию экс-глава ЮКОСа не возвращался

2013 год, декабрь. Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом). В тот же день тот покинул колонию и вылетел в Берлин. Больше в Россию экс-глава ЮКОСа не возвращался

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой

2014 год, январь. Платон Лебедев вышел на свободу 24 января

2014 год, январь. Платон Лебедев вышел на свободу 24 января

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Вскоре после освобождения Платон Лебедев заявил, что займется инвестиционным бизнесом &lt;br> На фото: господин Лебедев на праздновании дня рождения телеканала «Дождь» (объявлен иноагентом) в апреле 2018 года

Вскоре после освобождения Платон Лебедев заявил, что займется инвестиционным бизнесом
На фото: господин Лебедев на праздновании дня рождения телеканала «Дождь» (объявлен иноагентом) в апреле 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2014 год, июль. Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum и обязал Россию выплатить им $50 млрд в качестве возмещения ущерба за экспроприацию компании. Россия это решение оспорила, и в апреле 2016 года Окружной суд Гааги его отменил

2014 год, июль. Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum и обязал Россию выплатить им $50 млрд в качестве возмещения ущерба за экспроприацию компании. Россия это решение оспорила, и в апреле 2016 года Окружной суд Гааги его отменил

Фото: Christian Lutz / AP

2015, декабрь. Следственный комитет России заочно обвинил Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Позже его пытались объявить в международный розыск через Интерпол, но запрос был отклонен

2015, декабрь. Следственный комитет России заочно обвинил Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Позже его пытались объявить в международный розыск через Интерпол, но запрос был отклонен

Фото: Dylan Martinez / Reuters

2018 год. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) перешел к активной общественно-политической деятельности. В частности, он создал организацию «Открытая Россия» и поддержал ряд оппозиционных медиапроектов

2018 год. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) перешел к активной общественно-политической деятельности. В частности, он создал организацию «Открытая Россия» и поддержал ряд оппозиционных медиапроектов

Фото: Dylan Martinez / Reuters

2020 год. Европейский суд по правам человека заявил, что в ходе «дела ЮКОСа» права Платона Лебедева (в центре) и Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) на справедливый суд нарушены. Но признавать их преследование политически мотивированным ЕСПЧ снова отказался

2020 год. Европейский суд по правам человека заявил, что в ходе «дела ЮКОСа» права Платона Лебедева (в центре) и Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) на справедливый суд нарушены. Но признавать их преследование политически мотивированным ЕСПЧ снова отказался

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2023 год. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) продолжает заниматься политической деятельностью. На Мюнхенскую конференцию по безопасности его пригласили в качестве оппозиционного политика На фото: Гарри Каспаров (объявлен иноагентом) и Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) на Мюнхенской конференции, февраль 2023 года

2023 год. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) продолжает заниматься политической деятельностью. На Мюнхенскую конференцию по безопасности его пригласили в качестве оппозиционного политика На фото: Гарри Каспаров (объявлен иноагентом) и Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) на Мюнхенской конференции, февраль 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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1997 год. Михаил Ходорковский (объявлен иностранным агентом) стал совладельцем нефтяной компании ЮКОС. На тот момент она была второй по величине нефтяной компанией в России, а по запасам нефти — первой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2002 год. В западноевропейской печати появилась серия статей, в которой руководителей ЮКОСа обвинили в отмывании денег. Публикации возникли после того, как французские налоговые службы нашли швейцарские банковские счета Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов. По ее утверждениям, эти счета открыты по просьбе одного из владельцев ЮКОСа Алексея Голубовича (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

2003 год, февраль. На встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Путиным Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) обвинил в коррупции госкомпанию «Роснефть», приведя в пример покупку небольшой нефтяной компании «Северная нефть» за баснословную по тем временам сумму $600 млн. В ответ Владимир Путин напомнил, что ЮКОС имел проблемы с налогами (хотя и не уточнил какие), и поинтересовался, как нефтяная компания получила «сверхзапасы»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2003 год, апрель. ЮКОС объявил о слиянии с компанией «Сибнефть», на тот момент контролировавшейся Романом Абрамовичем

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

2003 год, июль. Министерство РФ по налогам и сборам провело повторную проверку НК ЮКОС по вопросам уплаты налогов в 2000–2003 годах. В результате этой проверки на компанию были наложены крупнейшие в российской истории штрафы и пени

Фото: Юрий Машков / ТАСС

2003 год, июль. Возбуждено уголовное дело о хищениях и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС, от которого впоследствии «отпочковались» десятки уголовных дел. Арестован председатель совета директоров Международного финансового объединения МЕНАТЕП Платон Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

2003 год, октябрь. Самолет Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) совершил посадку в аэропорту Новосибирска. Как только самолет остановился, он был блокирован сотрудниками ФСБ. В тот же день Ходорковский (объявлен иноагентом) был доставлен в Москву, предстал перед судом и был помещен в следственный изолятор «Матросская Тишина»

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

2004 год. Ряд сотрудников ЮКОСа были обвинены еще и в организации нескольких убийств. Так, например, работник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, по версии прокуратуры, организовал убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году — по прямому указанию председателя правления ЮКОСа Леонида Невзлина (на фото, объявлен иноагентом)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

2004 год, декабрь. Deutsche Bank, который возглавлял группу банков, планировавших профинансировать покупку «Юганскнефтегаза», подал в американский суд заявление с просьбой прекратить дело о реорганизации ЮКОСа, обосновав это тем, что компания имела в США незначительные активы и лишь одного работника — Брюса Мизамора. В итоге в феврале 2005 года судья Хьюстонского суда прекратила дело

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

2009 год, июль. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов (объявлен иноагентом) передал в ЕСПЧ письменные показания, согласно которым во время неофициальной встречи с тогдашним президентом России Владимиром Путиным тот сказал, что Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) «переступил черту», финансируя КПРФ без разрешения Кремля (речь идет о событиях 2003 года)

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак  /  купить фото

2010 год, май. Михаил Касьянов (объявлен иноагентом) выступил на процессе по делу ЮКОСа в качестве свидетеля защиты

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

2006 год, март. Московским арбитражным судом было принято решение о начале процедуры банкротства ЮКОСа и назначении в ней временного управляющего, которым стал Эдуард Ребгун (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2007 год, август. Московский городской суд приговорил начальника отдела службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина (на фото слева) к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

2011 год, февраль. Опубликовано интервью с Натальей Васильевой, помощником судьи Виктора Данилкина (на фото), в котором она утверждала, что приговор был написан судьями Мосгорсуда и навязан господину Данилкину против его воли. Позднее судья Данилкин в своем интервью заявил, что приговор Михаилу Ходорковскому (объявлен иноагентом) и Платону Лебедеву был написан им единолично с соблюдением всех норм закона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подрабинек  /  купить фото

2010 год, декабрь. Судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал Михаила Ходорковского (на фото слева, объявлен иноагентом) и Платона Лебедева виновными по ст. 160 и 174 ч. 1 УК РФ в части сделок с нефтью и приговорил каждого из них к 14 годам лишения свободы с учетом ранее отбытого срока

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

2011 год, май. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) и Платон Лебедев подали в Преображенский районный суд Москвы ходатайства об УДО, так как вмененные им статьи предусматривают такую возможность после отбытия половины срока лишения свободы, а из назначенных 13 лет они на тот момент отбыли более 7,5 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Еще до вынесения приговора по первому уголовному «делу ЮКОСа» Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) подал иск в ЕСПЧ. ЕСПЧ, рассматривая этот иск в мае 2011 года, признал, что были нарушены отдельные права Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом), однако отказался признавать само дело политически мотивированным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2011 год, сентябрь. ЕСПЧ принял постановление по иску акционеров ЮКОСа с жалобой на действия российских властей — иск был удовлетворен частично

Фото: Vincent Kessler / Reuters

2012 год, декабрь. Президиум Мосгорсуда, рассмотрев дело в надзорном порядке, снизил срок заключения Михаилу Ходорковскому (объявлен иноагентом) и Платону Лебедеву с 13 до 11 лет

Фото: Коммерсантъ / Роман Канащук  /  купить фото

2013 год, декабрь. Президент России Владимир Путин после большой пресс-конференции для журналистов заявил о том, что Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) написал прошение о помиловании, в ближайшее время оно будет подписано. При этом адвокаты Ходорковского (объявлен иноагентом) сообщили, что прошение не подавали

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2013 год, декабрь. Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом). В тот же день тот покинул колонию и вылетел в Берлин. Больше в Россию экс-глава ЮКОСа не возвращался

Фото: Коммерсантъ / Александр Яловой

2014 год, январь. Платон Лебедев вышел на свободу 24 января

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Вскоре после освобождения Платон Лебедев заявил, что займется инвестиционным бизнесом
На фото: господин Лебедев на праздновании дня рождения телеканала «Дождь» (объявлен иноагентом) в апреле 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2014 год, июль. Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum и обязал Россию выплатить им $50 млрд в качестве возмещения ущерба за экспроприацию компании. Россия это решение оспорила, и в апреле 2016 года Окружной суд Гааги его отменил

Фото: Christian Lutz / AP

2015, декабрь. Следственный комитет России заочно обвинил Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Позже его пытались объявить в международный розыск через Интерпол, но запрос был отклонен

Фото: Dylan Martinez / Reuters

2018 год. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) перешел к активной общественно-политической деятельности. В частности, он создал организацию «Открытая Россия» и поддержал ряд оппозиционных медиапроектов

Фото: Dylan Martinez / Reuters

2020 год. Европейский суд по правам человека заявил, что в ходе «дела ЮКОСа» права Платона Лебедева (в центре) и Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) на справедливый суд нарушены. Но признавать их преследование политически мотивированным ЕСПЧ снова отказался

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

2023 год. Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) продолжает заниматься политической деятельностью. На Мюнхенскую конференцию по безопасности его пригласили в качестве оппозиционного политика На фото: Гарри Каспаров (объявлен иноагентом) и Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом) на Мюнхенской конференции, февраль 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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А о последствиях приговора написал в жур­нале «Власть» обозреватель Дмитрий Бутрин. По его прогнозу, в России вскоре должны были появиться две конкурирующие струк­туры (условно — ООО «Либералнефтегаз» и ЗАО «Патриотнефтегаз»), исповедующие две различные версии государственного дирижизма в экономике и две формы государственной идеологии в политической сфере.

Весной 2008 года эта схема фактически реализовалась в форме тандемократии, при которой условно либеральный прези­дент Медведев условно конкурирует в политической сфере с условно патриотическим премьером Путиным.

Июнь

Гендиректором ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» стал Владимир Ленский

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Владимир Ленский окончил Московский институт инженеров транс­порта, бизнес-школу Чикагского университета. С 1999 года работал в медиапроектах: был управлющим директором «НТВ-­плюс», затем гендиректором интернет­-компании «Мемонет». 27 декабря 2005 года уво­лился из «Ъ».

30 июня. Забытые витражи

В июне в редакцию обратился бывший научный секретарь ГМИИ им. Пушкина Андрей Воробьев. Он утверждал, что в Пушкинском музее хранятся шесть пропавших в 1945 году фрагментов витражей Мариенкирхе, церкви во Франкфурте­-на­-Одере.

Директор ГМИИ Ирина Антонова, по словам Воробьева, предложила тему закрыть, он же, напротив, хотел предать этот факт гласности. После публикации в газете гипотезы Андрея Воробьева была назначена экспертиза. Проводившие ее специали­сты Эрмитажа и Пушкинско­го музея подтвердили его правоту: витражи, хранив­шиеся в Пушкинском музее, были именно из Мариенкир­хе.

Государственный совет по перемещенным ценностям признал, что витражи следует вернуть в Германию. В 2008 году это решение утвердила Государственная Дума. Вот так «Коммерсантъ» поучаствовал в восстановлении памятника немецкой готики.

22 июня объявлено о назначении шеф­-редактором издательского дома и главным редактором газеты «Коммерсантъ» Владислава Бородулина. К исполнению обязанностей он приступил через месяц.

Июль. «Коммерсантъ-Украина»

18 июля 2005 года вышел первый номер газеты «Коммерсантъ­-Украина». Украинская «дочка» построена на коммерсантовских принципах требовательного отношения к факту, компетентности и беспристрастности.

Фото: Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ

В отличие от российского «Коммерсанта» украинский пока не перешел в цвет, но уже запустил пятничное приложение Weekend.

Специально для запуска украинского «Ъ» в Киев был делегирован главным редактором Андрей Васильев. По его словам, первое время ему помогала «офигительная коман­да — Гог, Трос, Наг, Добр и Лиза Голикова» (Андрей Гоголев, Игорь Тросников, Илья Нагибин, Дмитрий Добров и Елизавета Голикова), но в сентябре «москали» уеха­ли, и Васильев остался один­-одинешенек в иноязычной среде.

журнал «Власть»

3 октября. Бойня в Нальчике

В сентябре 2005 года обозреватель Ольга Алленова предложила главному редактору журнала «Власть» Максиму Ковальскому материал о ситуации в Кабардино-Балкарии. Она только что вернулась из Наль­чика, где встречалась с местными начальниками, отчитывавшимися об успехах в борьбе с ваххабитами, и с самими ваххабитами, жаловавшимися на необоснованные репрес­сии со стороны властей.

Редактор ставить репортаж в номер не хотел — дескать, и так в журнале «слиш­ком много Кавказа». Но Ольга наста­ивала и своего добилась. Репортаж вышел 3 октября.

Обстановка в Нальчике 14 октября 2005 года

Обстановка в Нальчике 14 октября 2005 года

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Обстановка в Нальчике 14 октября 2005 года

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

А 13 октября Ольга и фотокорреспондент Валерий Мель­ников вновь вылетели в Нальчик, где рано утром более сотни боеви­ков одновременно атаковали десять зданий, в которых располагались правоохранительные органы. Бои в городе продолжалась больше суток. С тех пор главный редактор не отказывается от материалов, предложенных Ольгой Алленовой.

Ноябрь. Операция «Преемник»

14 ноября Владимир Путин произвел крупные переста­новки в руководстве страны. Глава президентской администра­ции Дмитрий Медведев был назначен первым вице­-премьером, отвечающим за реализацию наци­ональных проектов. Так началась операция «Преемник». Одновременно Сергей Иванов был назначен простым вице­-премьером с сохранением поста министра обороны. Так началась операция «Прикрытие».

Фото: Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ

Разумеется, на тот момент еще никто не знал, какая операция к кому относится. Гадали все. «Власть» тоже гадала, но на обложку решила ставить Медведева. Увидев его фото, корреспондент Павел Черников, который незадолго до описываемых событий тоже провел операцию «Преемник» (у него родился сын), сразу придумал слова.

13 ноября 2005 года на 50­-м году жиз­ни умер Леонид Заварский. В газете «Коммерсантъ» Леонид рабо­тал с осени 1992 года, то есть с само­го начала. Довольно скоро у него появилась своя тема — гражданская авиация.

Леонид Заварский в 1996 году

Леонид Заварский в 1996 году

Леонид Заварский в 1996 году

За 11 лет работы в газете он многократно становился лауреа­том различных отраслевых и журна­листских премий в области авиации. Он сумел аккумулировать такой объем знаний, что стал фактически равноправным участником профессионального авиационного сообще­ства. В декабре 2003 года Леонид За­варский возглавил деловой журнал «Авиатранспортное обозрение». Его жизнь оборвал нелепый случай.

4 декабря. «Коммерсантъ» в Лондоне

В конце года редколлегия «Ъ» почти в полном составе вылетела в Лондон на встречу с Борисом Березовским. Взаимное непони­мание, возникшее между редколлегией и гендиректором Владимиром Ленским, не удавалось устранить внутри издатель­ского дома, и потребовалось вмешательство владельца.

Слева направо: Бадри Патаркацишвили, Борис Березовский и Андрей Луговой

Слева направо: Бадри Патаркацишвили, Борис Березовский и Андрей Луговой

Фото: Василий Дьячков, Коммерсантъ

Слева направо: Бадри Патаркацишвили, Борис Березовский и Андрей Луговой

Фото: Василий Дьячков, Коммерсантъ

Прилетевшие остановились в отеле Millennium Mayfair на одну ночь. Многие, уехав, немедленно забыли его название. Но спустя почти год, в ноябре 2006­-го, вспомнили: отель был назван в числе тех точек, где в последние дни своей жизни бывал Александр Литвиненко и где бри­танская полиция обнаружила следы полония­-210, которым он был от­равлен.

Более того, через некоторое время выяснилось, что отель был именно тем местом, где состоялась встреча Литвиненко с Андреем Луговым (на фото 1999 года — крайний справа), которого Скотленд­-Ярд обвинил в убийстве.

Фотогалерея

Дело Александра Литвиненко

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Экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко почувствовал себя плохо 1 ноября 2006 года. С такими симптомами, как тошнота и рвота, пожелтение кожных покровов, выпадение волос и поражение костного мозга, он был госпитализирован в больницу Университетского колледжа Лондона. Специалисты британского Агентства по охране здоровья заявили уже после смерти господина Литвиненко, что в его теле обнаружено значительное количество радиоактивного элемента полоний-210

Экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко почувствовал себя плохо 1 ноября 2006 года. С такими симптомами, как тошнота и рвота, пожелтение кожных покровов, выпадение волос и поражение костного мозга, он был госпитализирован в больницу Университетского колледжа Лондона. Специалисты британского Агентства по охране здоровья заявили уже после смерти господина Литвиненко, что в его теле обнаружено значительное количество радиоактивного элемента полоний-210

Фото: Reuters / Sergei Karpukhin

Первые сообщения о тяжелой болезни 43-летнего Александра Литвиненко в британских СМИ появились в середине ноября 2006 года. Фото больного экс-сотрудника ФСБ были опубликованы во всех газетах и таблоидах

Первые сообщения о тяжелой болезни 43-летнего Александра Литвиненко в британских СМИ появились в середине ноября 2006 года. Фото больного экс-сотрудника ФСБ были опубликованы во всех газетах и таблоидах

Фото: ТАСС / EMPICS

23 ноября Александр Литвиненко умер. За два дня до его кончины стало известно, что в предполагаемый день отравления он встречался с бывшим офицером ФСО Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном. В местах, которые посещал господин Луговой, полиция обнаружила следы радиации

23 ноября Александр Литвиненко умер. За два дня до его кончины стало известно, что в предполагаемый день отравления он встречался с бывшим офицером ФСО Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном. В местах, которые посещал господин Луговой, полиция обнаружила следы радиации

Фото: Reuters / Cathal McNaughton / Pool

Среди причастных к смерти господина Литвиненко называлось множество фамилий, в том числе и российского предпринимателя Бориса Березовского. 1 апреля 2007 года в эфире телепрограммы «Вести недели» было показано интервью с «другом Литвиненко», который обвинил в убийстве Александра Литвиненко Бориса Березовского. По его версии, Литвиненко обладал информацией о том, что господин Березовский получил статус политического беженца с помощью подлога. В 1998 году Александр Литвиненко выступал на пресс-конференции по несостоявшемуся покушению на господина Березовского, который заявлял, что именно Литвиненко должен был быть исполнителем (на фото)

Среди причастных к смерти господина Литвиненко называлось множество фамилий, в том числе и российского предпринимателя Бориса Березовского. 1 апреля 2007 года в эфире телепрограммы «Вести недели» было показано интервью с «другом Литвиненко», который обвинил в убийстве Александра Литвиненко Бориса Березовского. По его версии, Литвиненко обладал информацией о том, что господин Березовский получил статус политического беженца с помощью подлога. В 1998 году Александр Литвиненко выступал на пресс-конференции по несостоявшемуся покушению на господина Березовского, который заявлял, что именно Литвиненко должен был быть исполнителем (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Следы полония были найдены в суши-баре Itsu на Пикадилли, где 1 ноября 2006 года Александр Литвиненко встречался с Марио Скарамеллой, итальянским адвокатом, входящим в итальянскую парламентскую комиссию, занимающуюся расследованием деятельности советских спецслужб в Италии в период холодной войны. Экс-офицер ФСБ давал показания для комиссии, касающиеся якобы существовавших в 1970-х годах связей между советскими спецслужбами и итальянской террористической группировкой «Красные бригады»

Следы полония были найдены в суши-баре Itsu на Пикадилли, где 1 ноября 2006 года Александр Литвиненко встречался с Марио Скарамеллой, итальянским адвокатом, входящим в итальянскую парламентскую комиссию, занимающуюся расследованием деятельности советских спецслужб в Италии в период холодной войны. Экс-офицер ФСБ давал показания для комиссии, касающиеся якобы существовавших в 1970-х годах связей между советскими спецслужбами и итальянской террористической группировкой «Красные бригады»

Фото: Reuters / Alessia Pierdomenico

Бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко (слева) и один из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в РФ) Ахмед Закаев (справа) на праздновании 60-летия бизнесмена Бориса Березовского (в центре). По данным спецслужб, господин Литвиненко встречался с обоими перед отравлением

Бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко (слева) и один из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в РФ) Ахмед Закаев (справа) на праздновании 60-летия бизнесмена Бориса Березовского (в центре). По данным спецслужб, господин Литвиненко встречался с обоими перед отравлением

Фото: Коммерсантъ

Следы радиации были найдены в том числе и в автомобиле Ахмеда Закаева. 30 марта 2007 года в здании Скотленд-Ярда состоялась беседа Бориса Березовского и Ахмеда Закаева со следователем Генпрокуратуры РФ Александром Отводовым

Следы радиации были найдены в том числе и в автомобиле Ахмеда Закаева. 30 марта 2007 года в здании Скотленд-Ярда состоялась беседа Бориса Березовского и Ахмеда Закаева со следователем Генпрокуратуры РФ Александром Отводовым

Фото: Reuters / Toby Melville

В отеле Millennium Александр Литвиненко беседовал с предпринимателем, бывшим сотрудником Главного управления охраны РФ Андреем Луговым, а также его деловыми партнерами Дмитрием Ковтуном и Вячеславом Соколенко. Там же была найдена загрязненная чайная чашка, из которой, по версии полиции, господин Литвиненко выпил отравленный напиток

В отеле Millennium Александр Литвиненко беседовал с предпринимателем, бывшим сотрудником Главного управления охраны РФ Андреем Луговым, а также его деловыми партнерами Дмитрием Ковтуном и Вячеславом Соколенко. Там же была найдена загрязненная чайная чашка, из которой, по версии полиции, господин Литвиненко выпил отравленный напиток

Фото: Reuters / Toby Melville

По данным следствия, экс-сотрудник ФСО Андрей Луговой (на фото) трижды виделся с Александром Литвиненко до того, как тот попал в больницу

По данным следствия, экс-сотрудник ФСО Андрей Луговой (на фото) трижды виделся с Александром Литвиненко до того, как тот попал в больницу

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Одна из встреч господ Литвиненко и Лугового прошла в присутствии его делового партнера Дмитрия Ковтуна (на фото справа). В 2007 году в рамках расследования британские детективы прибыли в Москву для допроса Андрея Лугового. 25 мая 2007 года Великобритания отправила в Москву запрос об экстрадиции господина Лугового, однако тот обвинения не признал и назвал их политически мотивированными

Одна из встреч господ Литвиненко и Лугового прошла в присутствии его делового партнера Дмитрия Ковтуна (на фото справа). В 2007 году в рамках расследования британские детективы прибыли в Москву для допроса Андрея Лугового. 25 мая 2007 года Великобритания отправила в Москву запрос об экстрадиции господина Лугового, однако тот обвинения не признал и назвал их политически мотивированными

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В свою очередь, Борис Березовский все обвинения в свой адрес называл «фарсом». Кроме того, он обвинил в убийстве Александра Литвиненко Владимира Путина. «У меня есть аргументы, почему Путин заказал это преступление, почему Андрей Луговой был исполнителем. Это факты, а не рассуждения на тему. Я привел эти аргументы следователю Генпрокуратуры и сказал, что считаю его тоже соучастником преступления. Я передал следователю переписку с Военной прокуратурой России в 1998 году и переписку Литвиненко, когда он получил команду убить меня»,— заявил миллиардер

В свою очередь, Борис Березовский все обвинения в свой адрес называл «фарсом». Кроме того, он обвинил в убийстве Александра Литвиненко Владимира Путина. «У меня есть аргументы, почему Путин заказал это преступление, почему Андрей Луговой был исполнителем. Это факты, а не рассуждения на тему. Я привел эти аргументы следователю Генпрокуратуры и сказал, что считаю его тоже соучастником преступления. Я передал следователю переписку с Военной прокуратурой России в 1998 году и переписку Литвиненко, когда он получил команду убить меня»,— заявил миллиардер

Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова  /  купить фото

Как сообщала газета The Sunday Times, в январе 2007 года Скотленд-Ярд объявил вдове Александра Литвиненко Марине, что убийство раскрыто: он умер от летальной дозы полония-210, добавленного ему в чай в отеле Millennium во время встречи с господами Луговым и Ковтуном. 21 мая 2007 года она направила иск в Европейский суд по правам человека. 13 октября 2011 года в Лондоне начались предварительные слушания по делу Литвиненко

Как сообщала газета The Sunday Times, в январе 2007 года Скотленд-Ярд объявил вдове Александра Литвиненко Марине, что убийство раскрыто: он умер от летальной дозы полония-210, добавленного ему в чай в отеле Millennium во время встречи с господами Луговым и Ковтуном. 21 мая 2007 года она направила иск в Европейский суд по правам человека. 13 октября 2011 года в Лондоне начались предварительные слушания по делу Литвиненко

Фото: Reuters / Luke MacGregor

17 мая 2013 года возглавлявший расследование коронер сэр Роберт Оуэн удовлетворил прошение министра иностранных дел господина Хейга не принимать к рассмотрению секретные материалы, указывающие на то, что убийство Александра Литвиненко было совершено российскими властями. 21 января 2016 года был обнародован доклад судебного следствия по делу Литвиненко, в котором утверждалось, что его отравили россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун

17 мая 2013 года возглавлявший расследование коронер сэр Роберт Оуэн удовлетворил прошение министра иностранных дел господина Хейга не принимать к рассмотрению секретные материалы, указывающие на то, что убийство Александра Литвиненко было совершено российскими властями. 21 января 2016 года был обнародован доклад судебного следствия по делу Литвиненко, в котором утверждалось, что его отравили россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун

Фото: Reuters / Christian Charisius

21 сентября 2021 года ЕСПЧ признал российские власти ответственными за отравление бывшего офицера ФСБ. Суд посчитал, что Россия также не провела надлежащего расследования для поиска виновных в гибели господина Литвиненко. ЕСПЧ присудил вдове €100 тыс. компенсации. На вопрос о выплате этих денег пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Мы не будем прислушиваться к таким решениям» &lt;br>На фото: могила Литвиненко на Хайгейтском кладбище в Лондоне

21 сентября 2021 года ЕСПЧ признал российские власти ответственными за отравление бывшего офицера ФСБ. Суд посчитал, что Россия также не провела надлежащего расследования для поиска виновных в гибели господина Литвиненко. ЕСПЧ присудил вдове €100 тыс. компенсации. На вопрос о выплате этих денег пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Мы не будем прислушиваться к таким решениям»
На фото: могила Литвиненко на Хайгейтском кладбище в Лондоне

Фото: Toby Melville / Reuters

История Александра Литвиненко не раз ложилась в основу художественных произведений. Так, в 2019 году в лондонском театре The Old Vic был поставлен спектакль «Очень дорогой яд: история Александра Литвиненко». В декабре 2022 года состоялась премьера британского мини-сериала «Литвиненко» с Дэвидом Теннантом в главной роли (кадр на фото)

История Александра Литвиненко не раз ложилась в основу художественных произведений. Так, в 2019 году в лондонском театре The Old Vic был поставлен спектакль «Очень дорогой яд: история Александра Литвиненко». В декабре 2022 года состоялась премьера британского мини-сериала «Литвиненко» с Дэвидом Теннантом в главной роли (кадр на фото)

Фото: ITV Studios

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Экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко почувствовал себя плохо 1 ноября 2006 года. С такими симптомами, как тошнота и рвота, пожелтение кожных покровов, выпадение волос и поражение костного мозга, он был госпитализирован в больницу Университетского колледжа Лондона. Специалисты британского Агентства по охране здоровья заявили уже после смерти господина Литвиненко, что в его теле обнаружено значительное количество радиоактивного элемента полоний-210

Фото: Reuters / Sergei Karpukhin

Первые сообщения о тяжелой болезни 43-летнего Александра Литвиненко в британских СМИ появились в середине ноября 2006 года. Фото больного экс-сотрудника ФСБ были опубликованы во всех газетах и таблоидах

Фото: ТАСС / EMPICS

23 ноября Александр Литвиненко умер. За два дня до его кончины стало известно, что в предполагаемый день отравления он встречался с бывшим офицером ФСО Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном. В местах, которые посещал господин Луговой, полиция обнаружила следы радиации

Фото: Reuters / Cathal McNaughton / Pool

Среди причастных к смерти господина Литвиненко называлось множество фамилий, в том числе и российского предпринимателя Бориса Березовского. 1 апреля 2007 года в эфире телепрограммы «Вести недели» было показано интервью с «другом Литвиненко», который обвинил в убийстве Александра Литвиненко Бориса Березовского. По его версии, Литвиненко обладал информацией о том, что господин Березовский получил статус политического беженца с помощью подлога. В 1998 году Александр Литвиненко выступал на пресс-конференции по несостоявшемуся покушению на господина Березовского, который заявлял, что именно Литвиненко должен был быть исполнителем (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Следы полония были найдены в суши-баре Itsu на Пикадилли, где 1 ноября 2006 года Александр Литвиненко встречался с Марио Скарамеллой, итальянским адвокатом, входящим в итальянскую парламентскую комиссию, занимающуюся расследованием деятельности советских спецслужб в Италии в период холодной войны. Экс-офицер ФСБ давал показания для комиссии, касающиеся якобы существовавших в 1970-х годах связей между советскими спецслужбами и итальянской террористической группировкой «Красные бригады»

Фото: Reuters / Alessia Pierdomenico

Бывший сотрудник ФСБ России Александр Литвиненко (слева) и один из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (террористическая организация, запрещена в РФ) Ахмед Закаев (справа) на праздновании 60-летия бизнесмена Бориса Березовского (в центре). По данным спецслужб, господин Литвиненко встречался с обоими перед отравлением

Фото: Коммерсантъ

Следы радиации были найдены в том числе и в автомобиле Ахмеда Закаева. 30 марта 2007 года в здании Скотленд-Ярда состоялась беседа Бориса Березовского и Ахмеда Закаева со следователем Генпрокуратуры РФ Александром Отводовым

Фото: Reuters / Toby Melville

В отеле Millennium Александр Литвиненко беседовал с предпринимателем, бывшим сотрудником Главного управления охраны РФ Андреем Луговым, а также его деловыми партнерами Дмитрием Ковтуном и Вячеславом Соколенко. Там же была найдена загрязненная чайная чашка, из которой, по версии полиции, господин Литвиненко выпил отравленный напиток

Фото: Reuters / Toby Melville

По данным следствия, экс-сотрудник ФСО Андрей Луговой (на фото) трижды виделся с Александром Литвиненко до того, как тот попал в больницу

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Одна из встреч господ Литвиненко и Лугового прошла в присутствии его делового партнера Дмитрия Ковтуна (на фото справа). В 2007 году в рамках расследования британские детективы прибыли в Москву для допроса Андрея Лугового. 25 мая 2007 года Великобритания отправила в Москву запрос об экстрадиции господина Лугового, однако тот обвинения не признал и назвал их политически мотивированными

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В свою очередь, Борис Березовский все обвинения в свой адрес называл «фарсом». Кроме того, он обвинил в убийстве Александра Литвиненко Владимира Путина. «У меня есть аргументы, почему Путин заказал это преступление, почему Андрей Луговой был исполнителем. Это факты, а не рассуждения на тему. Я привел эти аргументы следователю Генпрокуратуры и сказал, что считаю его тоже соучастником преступления. Я передал следователю переписку с Военной прокуратурой России в 1998 году и переписку Литвиненко, когда он получил команду убить меня»,— заявил миллиардер

Фото: Коммерсантъ / Ирина Калашникова  /  купить фото

Как сообщала газета The Sunday Times, в январе 2007 года Скотленд-Ярд объявил вдове Александра Литвиненко Марине, что убийство раскрыто: он умер от летальной дозы полония-210, добавленного ему в чай в отеле Millennium во время встречи с господами Луговым и Ковтуном. 21 мая 2007 года она направила иск в Европейский суд по правам человека. 13 октября 2011 года в Лондоне начались предварительные слушания по делу Литвиненко

Фото: Reuters / Luke MacGregor

17 мая 2013 года возглавлявший расследование коронер сэр Роберт Оуэн удовлетворил прошение министра иностранных дел господина Хейга не принимать к рассмотрению секретные материалы, указывающие на то, что убийство Александра Литвиненко было совершено российскими властями. 21 января 2016 года был обнародован доклад судебного следствия по делу Литвиненко, в котором утверждалось, что его отравили россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун

Фото: Reuters / Christian Charisius

21 сентября 2021 года ЕСПЧ признал российские власти ответственными за отравление бывшего офицера ФСБ. Суд посчитал, что Россия также не провела надлежащего расследования для поиска виновных в гибели господина Литвиненко. ЕСПЧ присудил вдове €100 тыс. компенсации. На вопрос о выплате этих денег пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Мы не будем прислушиваться к таким решениям»
На фото: могила Литвиненко на Хайгейтском кладбище в Лондоне

Фото: Toby Melville / Reuters

История Александра Литвиненко не раз ложилась в основу художественных произведений. Так, в 2019 году в лондонском театре The Old Vic был поставлен спектакль «Очень дорогой яд: история Александра Литвиненко». В декабре 2022 года состоялась премьера британского мини-сериала «Литвиненко» с Дэвидом Теннантом в главной роли (кадр на фото)

Фото: ITV Studios

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