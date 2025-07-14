газета «Коммерсантъ»

12 января. Как погром среди ясного неба

В январе 2005 года газета сообщила о переговорах между Россией и Сирией о поставках новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Власти Израиля, практиче­ски вся территория которого могла в этом случае оказаться в зоне досягаемости сирийских ракет, пытались давить на Москву по дипломатическим каналам, но вся информация по этому поводу была засекречена.

Публикация вызвала международный скандал. МИД Израиля официально обратился к России с прось­бой отменить готовящуюся сделку. Госдепартамент США жестко осудил намерения Москвы и пригрозил введе­нием санкций. В то же время российские представители сначала вообще отрицали факт переговоров с Сирией, а затем стали говорить, что речь идет лишь о продаже комплексов ПВО.

Фото: Коммерсантъ

Неожиданную точку в этих спорах в апреле того же года поставил Владимир Путин, который во время своего визита в Израиль заявил, что российские военные действительно собирались поставить в Сирию «Искандеры», но он «запретил реализацию этой сделки».

Февраль. Миротворческий экстремизм

7 февраля 2005 года газета опубликовала интервью Аслана Масхадова, в котором тот разъяснял свой приказ приостановить в одностороннем порядке наступательные боевые действия в Чечне и за ее пределами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аслан Масхадов в 2004 году

Фото: AFP Аслан Масхадов в 2004 году

Фото: AFP

8 февраля Муса Мурадов, взявший интервью, ехал в редакцию на такси и услышал по радио: Генпрокуратура принимает меры по установлению местонахождения корреспондента «Коммерсанта» Мусы Мурадова в связи с расследованием уголовного дела в отношении Аслана Масхадова. Доехав до работы, Муса позвонил в Генпрокуратуру и сообщил о своем местонахождении. Вскоре ему пришла повестка, и он был допрошен как свидетель по уголовному делу против Масхадова.

А 9 февраля Росохранкульту­ра вынесла «Коммерсанту» официальное предупреждение, усмотрев в материале информацию, «обосновы­вающую и оправдывающую необходимость осущест­вления экстремистской деятельности». «Ъ» оспорил это решение в суде. Однако судьи оставили решение Росохранкультуры в силе, про­игнорировав заключение не­зависимых экспертов о том, что никаких оправданий экстремизма в материале не содержится, а «продолжение кровопролития оценивается интервьюируемым отрица­тельно».

Март. Революция тюльпанов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-министр внутренних дел Киргизии Кенешбек Душебаев выступает на митинге перед сторонниками Аскара Акаева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Экс-министр внутренних дел Киргизии Кенешбек Душебаев выступает на митинге перед сторонниками Аскара Акаева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

21 марта киргизская оппозиция, протестовавшая против фальси­фикации итогов парламентских выборов, взяла под контроль второй по величине город страны Ош. Массовые антиправительственные выступления начались и в Бишкеке.

Прилетевшие туда 23 марта кор­респонденты «Ъ» Михаил Зыгарь (объявлен иностранным агентом) и Василий Шапошников успели во­время: на следующий день оппози­ционеры захватили основные пра­вительственные здания и объявили о низложении старой власти. Прези­дент Аскар Акаев бежал из страны. Связь в революционных условиях работала плохо, и дозвониться до Миши (Михаил Зыгарь объявлен иноагентом) с вопросом «Что у вас там происходит?» его коллегам удалось лишь поздно вечером.

«Да я вот сижу в кресле Акаева и сам пытаюсь понять, что же происхо­дит»,— растерянно ответил он.

А фотокорреспондент Шапошников за стремление оставаться в гуще событий даже в тот момент, когда сторонники режима начали забра­сывать противников булыжниками, поплатился огромным синяком на плече. Но на количестве и качестве отправляемых им в редакцию снимков это никак не отразилось.

20 апреля. Business Guide

20 апреля 2005 года подписчики «Ъ» получили первое приложение Business Guide.

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Цветные тематические страни­цы, выходящие несколько раз в месяц, посвящаются различным отраслям экономики. В частности, выходят при­ложения «Нефть и газ», «Автомобиль­ный рынок», «Металлургия», «Финансо­вые инструменты», «Ликероводочная промышленность», «Коммерческая недвижимость», «Логистика» и другие.

У Business Guide нет постоянного редактора — они меняются в зависимо­сти от тематики конкретного выпуска. Курирует проект Алексей Харнас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Харнас в 2006 году

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Алексей Харнас в 2006 году

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Алексей Харнас окончил Москов­скую медицинскую академию им. Сеченова. С 1996 года работал в «Ъ» корреспондентом, редактором отдела в журнале «Деньги», спецкорреспон­дентом объединенной редакции.

С 2000 года редактор отдела бизнеса. С 2005 года директор по развитию издательского дома, руководитель службы «Издательский синдикат».

газета «Коммерсантъ»

Май. Расправа в Андижане

В мае 2005 года массовые протестные выступления в узбекском Андижане были жестоко подавлены. Власти Узбекистана продемонстрировали свою готовность самым жестоким образом пресекать попытки борьбы с режимом. Они признали, что было убито 170 человек, хотя многие счи­тают эту цифру сильно заниженной.

Корреспонденты «Ъ» Михаил Зыгарь (объявлен иноагентом) и Василий Шапошников (фото), едва приземлившись в Ташкенте, взяли такси до Андижана. Почти сразу после их приезда город был оцеплен.

Доехав до центральной площади и выйдя из малюсенькой Daewoo Tico, они увидели, что на освободившееся в машине место кто-­то мгновенно начал грузить что­-то тяжелое и белое.

Это были люди, пытавшиеся вывезти своих погибших родственников — тела, обернутые белыми простынями. Власти настойчиво предлага­ли журналистам «Ъ» побыстрее удалиться, но им все же удалось задержаться в го­роде на два дня и передать два полноценных материала в газету.

Михаил Зыгарь (объявлен иноагентом) в 2008 году

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Михаил Зыгарь (объявлен иноагентом): 15 мая в пять утра в моем номере в андижанской гостинице «Интурист» раздался стук.

— Администрация гостиницы,— сказал голос.

Я открыл дверь, но там был вовсе не администратор, а настоящий ниндзя — здоровенный спецназовец во всем черном: в каске, бронежилете и с автоматом наперевес.

— Проверка документов,— поздоровался он.

Я пошел за паспортом, но в этот момент у него вдруг зазвенел мобильный. Чтобы вытащить телефон из кармана, он сначала снял автомат и положил его на стол. Чтобы поднести трубку к уху, следом снял и каску. Прием в Андижане очень плохой, поэтому чтобы лучше слышать, он вышел на балкон и прикрыл уши руками.

Через пять секунд в номер зашел второй спецназовец. По глазам было видно, что он пытается понять, что происходит, но не может: его напарник стоит на балконе спиной ко мне с поднятыми руками. А я стою около стола, на котором лежат автомат и каска. Пару секунд ниндзя думал, открывать огонь или нет.

Его раздумья прервал голос с балкона: «Алло, мама, я тебе потом перезвоню».

Спецназовенц опустил автомат. Его напарник вернулся, и они начали меня допрашивать.

Фотогалерея Хроника беспорядков в Андижане Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поводом для беспорядков стал суд над 23 андижанскими бизнесменами, которые обвинялись в создании подпольной секты «Акрамия». По данным властей, она была связана с исламистской организацией «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической и запрещена в РФ). По словам защитников подсудимых, они были просто набожными мусульманами и не состояли ни в каких объединениях Фото: AP / Efrem Lukatsky Утром 13 мая сотни людей собрались на стихийный митинг в центре Андижана. Изначально митинг был посвящен несправедливому суду над бизнесменами, но затем перерос в демонстрацию против политики правительства и массовые беспорядки Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В ночь на 13 мая 2005 года сторонники подсудимых бизнесменов совершили нападения на полицейские и военные посты в городе, освободили около 2 тыс. заключенных. Часть заключенных впоследствии приняла участие в захвате здания областной администрации Фото: AP / Efrem Lukatsky Для разгона митингующих была применена армия. Весь день на площади продолжались перестрелки, огонь велся с БТР и с крыш окрестных домов Фото: AP / Efrem Lukatsky Правоохранительные органы Узбекистана назвали мятежников террористами и сообщили, что те взяли в заложники в общей сложности 70 человек Фото: AP / Efrem Lukatsky Протестующим удалось прорваться через заграждения, но на соседней улице они были блокированы силовиками. Началась перестрелка, в которой погибли десятки человек. По сообщениям проправительственных СМИ, зачинщики беспорядков первыми открыли беспорядочную стрельбу, убив при этом 12 заложников и 38 мирных граждан Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Жертвами беспорядков стали 187 человек, 295 человек были ранены. Несколько сотен человек двинулись к границе с Киргизией и стали беженцами Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото По официальным данным, в Андижане произошло подавление исламистского мятежа. По мнению правозащитников, речь шла о расстреле мирной толпы протестующих Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Президент Ислам Каримов «за непропорциональное применение силы» подвергся критике на Западе. Евросоюз и США ввели против Узбекистана санкции — заморозили выделение финансовой помощи, запретили въезд на свою территорию высокопоставленным узбекским руководителям, ввели эмбарго на продажу Ташкенту оружия Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Россия и Китай посчитали меры узбекских властей оправданными. В 2005 году было принято решение о выводе американской военной базы с территории республики, Ислам Каримов пошел на сближение с Москвой и Пекином Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Всего за участие в мятеже был задержан 121 человек. Большинство обвиняемых были приговорены к срокам от 14 до 20 лет заключения Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Следующая фотография 1 / 11 Поводом для беспорядков стал суд над 23 андижанскими бизнесменами, которые обвинялись в создании подпольной секты «Акрамия». По данным властей, она была связана с исламистской организацией «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической и запрещена в РФ). По словам защитников подсудимых, они были просто набожными мусульманами и не состояли ни в каких объединениях Фото: AP / Efrem Lukatsky Утром 13 мая сотни людей собрались на стихийный митинг в центре Андижана. Изначально митинг был посвящен несправедливому суду над бизнесменами, но затем перерос в демонстрацию против политики правительства и массовые беспорядки Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото В ночь на 13 мая 2005 года сторонники подсудимых бизнесменов совершили нападения на полицейские и военные посты в городе, освободили около 2 тыс. заключенных. Часть заключенных впоследствии приняла участие в захвате здания областной администрации Фото: AP / Efrem Lukatsky Для разгона митингующих была применена армия. Весь день на площади продолжались перестрелки, огонь велся с БТР и с крыш окрестных домов Фото: AP / Efrem Lukatsky Правоохранительные органы Узбекистана назвали мятежников террористами и сообщили, что те взяли в заложники в общей сложности 70 человек Фото: AP / Efrem Lukatsky Протестующим удалось прорваться через заграждения, но на соседней улице они были блокированы силовиками. Началась перестрелка, в которой погибли десятки человек. По сообщениям проправительственных СМИ, зачинщики беспорядков первыми открыли беспорядочную стрельбу, убив при этом 12 заложников и 38 мирных граждан Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Жертвами беспорядков стали 187 человек, 295 человек были ранены. Несколько сотен человек двинулись к границе с Киргизией и стали беженцами Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото По официальным данным, в Андижане произошло подавление исламистского мятежа. По мнению правозащитников, речь шла о расстреле мирной толпы протестующих Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Президент Ислам Каримов «за непропорциональное применение силы» подвергся критике на Западе. Евросоюз и США ввели против Узбекистана санкции — заморозили выделение финансовой помощи, запретили въезд на свою территорию высокопоставленным узбекским руководителям, ввели эмбарго на продажу Ташкенту оружия Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Россия и Китай посчитали меры узбекских властей оправданными. В 2005 году было принято решение о выводе американской военной базы с территории республики, Ислам Каримов пошел на сближение с Москвой и Пекином Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Всего за участие в мятеже был задержан 121 человек. Большинство обвиняемых были приговорены к срокам от 14 до 20 лет заключения Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото Смотреть

1 июня. Заказательный процесс

31 мая 2005 года Мещанский суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского (объявлен иноагентом) и Платона Лебедева к девяти годам заключения в колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом, в центре) и Платон Лебедев (справа) на скамье подсудимых

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Ходорковский (объявлен иноагентом, в центре) и Платон Лебедев (справа) на скамье подсудимых

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На следующий день в «Ъ» вышло интервью Ходорковского (объявлен иноагентом), которое специальный корреспондент Наталия Геворкян взяла еще в июне 2002 года, но публикация была от­ложена на неопределенный срок по просьбе интервьюируемого из-за «слишком высокой степени откровенности».

А о последствиях приговора написал в жур­нале «Власть» обозреватель Дмитрий Бутрин. По его прогнозу, в России вскоре должны были появиться две конкурирующие струк­туры (условно — ООО «Либералнефтегаз» и ЗАО «Патриотнефтегаз»), исповедующие две различные версии государственного дирижизма в экономике и две формы государственной идеологии в политической сфере.

Весной 2008 года эта схема фактически реализовалась в форме тандемократии, при которой условно либеральный прези­дент Медведев условно конкурирует в политической сфере с условно патриотическим премьером Путиным.

Июнь

Гендиректором ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» стал Владимир Ленский

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Владимир Ленский окончил Московский институт инженеров транс­порта, бизнес-школу Чикагского университета. С 1999 года работал в медиапроектах: был управлющим директором «НТВ-­плюс», затем гендиректором интернет­-компании «Мемонет». 27 декабря 2005 года уво­лился из «Ъ».

30 июня. Забытые витражи

В июне в редакцию обратился бывший научный секретарь ГМИИ им. Пушкина Андрей Воробьев. Он утверждал, что в Пушкинском музее хранятся шесть пропавших в 1945 году фрагментов витражей Мариенкирхе, церкви во Франкфурте­-на­-Одере.

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Директор ГМИИ Ирина Антонова, по словам Воробьева, предложила тему закрыть, он же, напротив, хотел предать этот факт гласности. После публикации в газете гипотезы Андрея Воробьева была назначена экспертиза. Проводившие ее специали­сты Эрмитажа и Пушкинско­го музея подтвердили его правоту: витражи, хранив­шиеся в Пушкинском музее, были именно из Мариенкир­хе.

Государственный совет по перемещенным ценностям признал, что витражи следует вернуть в Германию. В 2008 году это решение утвердила Государственная Дума. Вот так «Коммерсантъ» поучаствовал в восстановлении памятника немецкой готики.

22 июня объявлено о назначении шеф­-редактором издательского дома и главным редактором газеты «Коммерсантъ» Владислава Бородулина. К исполнению обязанностей он приступил через месяц.

Июль. «Коммерсантъ-Украина»

18 июля 2005 года вышел первый номер газеты «Коммерсантъ­-Украина». Украинская «дочка» построена на коммерсантовских принципах требовательного отношения к факту, компетентности и беспристрастности.

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В отличие от российского «Коммерсанта» украинский пока не перешел в цвет, но уже запустил пятничное приложение Weekend.

Специально для запуска украинского «Ъ» в Киев был делегирован главным редактором Андрей Васильев. По его словам, первое время ему помогала «офигительная коман­да — Гог, Трос, Наг, Добр и Лиза Голикова» (Андрей Гоголев, Игорь Тросников, Илья Нагибин, Дмитрий Добров и Елизавета Голикова), но в сентябре «москали» уеха­ли, и Васильев остался один­-одинешенек в иноязычной среде.

журнал «Власть»

3 октября. Бойня в Нальчике

В сентябре 2005 года обозреватель Ольга Алленова предложила главному редактору журнала «Власть» Максиму Ковальскому материал о ситуации в Кабардино-Балкарии. Она только что вернулась из Наль­чика, где встречалась с местными начальниками, отчитывавшимися об успехах в борьбе с ваххабитами, и с самими ваххабитами, жаловавшимися на необоснованные репрес­сии со стороны властей.

Редактор ставить репортаж в номер не хотел — дескать, и так в журнале «слиш­ком много Кавказа». Но Ольга наста­ивала и своего добилась. Репортаж вышел 3 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обстановка в Нальчике 14 октября 2005 года

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Обстановка в Нальчике 14 октября 2005 года

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

А 13 октября Ольга и фотокорреспондент Валерий Мель­ников вновь вылетели в Нальчик, где рано утром более сотни боеви­ков одновременно атаковали десять зданий, в которых располагались правоохранительные органы. Бои в городе продолжалась больше суток. С тех пор главный редактор не отказывается от материалов, предложенных Ольгой Алленовой.

Ноябрь. Операция «Преемник»

14 ноября Владимир Путин произвел крупные переста­новки в руководстве страны. Глава президентской администра­ции Дмитрий Медведев был назначен первым вице­-премьером, отвечающим за реализацию наци­ональных проектов. Так началась операция «Преемник». Одновременно Сергей Иванов был назначен простым вице­-премьером с сохранением поста министра обороны. Так началась операция «Прикрытие».

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Разумеется, на тот момент еще никто не знал, какая операция к кому относится. Гадали все. «Власть» тоже гадала, но на обложку решила ставить Медведева. Увидев его фото, корреспондент Павел Черников, который незадолго до описываемых событий тоже провел операцию «Преемник» (у него родился сын), сразу придумал слова.

13 ноября 2005 года на 50­-м году жиз­ни умер Леонид Заварский. В газете «Коммерсантъ» Леонид рабо­тал с осени 1992 года, то есть с само­го начала. Довольно скоро у него появилась своя тема — гражданская авиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Заварский в 1996 году

Леонид Заварский в 1996 году



За 11 лет работы в газете он многократно становился лауреа­том различных отраслевых и журна­листских премий в области авиации. Он сумел аккумулировать такой объем знаний, что стал фактически равноправным участником профессионального авиационного сообще­ства. В декабре 2003 года Леонид За­варский возглавил деловой журнал «Авиатранспортное обозрение». Его жизнь оборвал нелепый случай.

4 декабря. «Коммерсантъ» в Лондоне

В конце года редколлегия «Ъ» почти в полном составе вылетела в Лондон на встречу с Борисом Березовским. Взаимное непони­мание, возникшее между редколлегией и гендиректором Владимиром Ленским, не удавалось устранить внутри издатель­ского дома, и потребовалось вмешательство владельца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Бадри Патаркацишвили, Борис Березовский и Андрей Луговой

Фото: Василий Дьячков, Коммерсантъ Слева направо: Бадри Патаркацишвили, Борис Березовский и Андрей Луговой

Фото: Василий Дьячков, Коммерсантъ

Прилетевшие остановились в отеле Millennium Mayfair на одну ночь. Многие, уехав, немедленно забыли его название. Но спустя почти год, в ноябре 2006­-го, вспомнили: отель был назван в числе тех точек, где в последние дни своей жизни бывал Александр Литвиненко и где бри­танская полиция обнаружила следы полония­-210, которым он был от­равлен.

Более того, через некоторое время выяснилось, что отель был именно тем местом, где состоялась встреча Литвиненко с Андреем Луговым (на фото 1999 года — крайний справа), которого Скотленд­-Ярд обвинил в убийстве.