Власти Новороссийска требуют снести 7-этажный бизнес-центр на Лейтенанта Шмидта

Администрация Новороссийска обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ООО ПКФ «Новоросторг» о признании объекта незавершенного строительства самовольной постройкой и его сносе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: domclick.ru Фото: domclick.ru

Спорный объект представляет собой 7-этажное административное здание со стеклянным фасадом общей площадью 2150 кв.м. Недостроенное сооружение имеет степень готовности 75%. Здание расположено по адресу: Новороссийск, улица Лейтенанта Шмидта, 15.

Городские власти требуют от компании произвести демонтаж объекта в течение 60 дней после вступления решения суда в силу. Также администрация просит аннулировать сведения о постройке в Едином государственном реестре недвижимости.

Дополнительно истец настаивает на освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 148 кв.м путем демонтажа некапитального забора.

В случае невыполнения решения суда в установленный срок с ООО ПКФ «Новоросторг» будет взыскиваться неустойка в размере 30 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Предварительное судебное заседание назначено на 7 июля 2025 года.

Лия Пацан