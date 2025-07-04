Главные новости 4 июля. Кубань, Крым, Адыгея

За три года качество воды в реке Кубань стабилизировалось на уровне «грязная», в многолетнем плане вода большинства створов характеризовалась как «загрязненная».

Роспотребнадзор выявил вспышку норовирусной инфекции в детском лагере «Звездочка» в Краснодарском крае. Поводом для начала эпидемиологического расследования стали случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди детей из Ростовской области.

Верховный суд России подтвердил законность досрочного прекращения полномочий кубанского депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, который более двух лет не появлялся на работе.

Уроженец Сочи, лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм сообщил о лишении его гражданства Нидерландов. Как следует из письма ученого, оказавшегося в распоряжении The New York Times, соответствующее уведомление он получил от нидерландских властей

С января по июль 2025 года в Дорожный фонд Краснодара поступило более 446,6 млн руб.

Краснодарский край вошел в число 38 регионов — лидеров по внедрению инвестиционного стандарта, получив высокую оценку Минэкономразвития РФ.

Предприятия потребительского сектора Кубани по итогам января—мая 2025 года обеспечили оборот в размере 2,6 трлн руб., что на 5,1% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Средняя заполняемость объектов размещения в Краснодарском крае летом составляет около 85%, в пиковые периоды — 90–95%.

Анапа и Сочи вошли в топ курортов РФ по уровню ежедневных трат туристов.