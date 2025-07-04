Анапа и Сочи вошли в топ курортов РФ по уровню ежедневных трат туристов

Аналитики ВТБ назвали Сочи и Анапу одними из самых затратных направлений летнего отдыха по размеру ежедневных карманных расходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, подготовленное на основе данных ИИ-сервиса банка «Геоплатформа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Ранее сведения о туристических расходах публиковались в федеральных СМИ. По расчетам специалистов, в Сочи турист тратит в среднем 2,4 тыс. руб. в день, в Анапе — около 2,1 тыс. руб. На третьем месте — Белокуриха в Алтайском крае с суточными расходами на уровне 2,1 тыс. руб.

Средняя продолжительность отдыха в этих городах составляет 11 дней. В Ялте туристы проводят около 12 дней, тратя по 2 тыс. руб. в сутки, во Владивостоке — 14 дней с ежедневными расходами в размере 1,5 тыс. руб.

ВТБ также зафиксировал, что почти половина всех летних путешествий по стране приходится на жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края.

По словам старшего вице-президента ВТБ Максима Коновалихина, аналитика сервиса используется для оценки поведенческих моделей клиентов и планирования инфраструктурных решений, включая развитие филиальной сети, установку банкоматов, а также в рамках кредитных и инвестиционных программ.

Нурий Бзасежев