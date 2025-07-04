С начала 2025 года Дорожный фонд Краснодара пополнился на 446,6 млн рублей

С января по июль 2025 года в Дорожный фонд Краснодара поступило более 446,6 млн руб. Об этом сообщает дептранс города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Из общей суммы около 191,4 млн руб. поступило от оплаты парковок в краевой столице. Более 255,2 млн руб. — от штрафов за неуплату.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все полученные средства направляются на содержание транспортной инфраструктуры города.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае за последние 10 лет отремонтировали 5,5 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог. Объем дорожного фонда увеличился с 13,7 до 60,5 млрд руб.

Алина Зорина