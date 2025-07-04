Вспышку кишечной инфекции выявили в детском лагере на Кубани
Роспотребнадзор выявил вспышку норовирусной инфекции в детском лагере «Звездочка» в Краснодарском крае. Поводом для начала эпидемиологического расследования стали случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, вернувшихся после отдыха в Ростовскую область, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, лабораторные исследования подтвердили наличие норовируса у четырех детей, тринадцати работников пищеблока и девяти вожатых. Все заболевшие сотрудники отстранены от работы, дети госпитализированы по эпидемическим показаниям. В санатории организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами.
В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм: в частности, администрация учреждения не обеспечила санитарный разрыв между первой и второй оздоровительными сменами, необходимый для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств. Также зафиксированы нарушения в организации питания и содержании спальных корпусов.
В адрес здравницы и индивидуального предпринимателя, ответственного за питание, вынесены предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию помещений. По факту выявленных нарушений возбуждено административное дело. Новых случаев заболевания на текущий момент не зарегистрировано. Ситуация находится на контроле краевого управления Роспотребнадзора.