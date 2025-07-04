Вспышку кишечной инфекции выявили в детском лагере на Кубани

Роспотребнадзор выявил вспышку норовирусной инфекции в детском лагере «Звездочка» в Краснодарском крае. Поводом для начала эпидемиологического расследования стали случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, вернувшихся после отдыха в Ростовскую область, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, лабораторные исследования подтвердили наличие норовируса у четырех детей, тринадцати работников пищеблока и девяти вожатых. Все заболевшие сотрудники отстранены от работы, дети госпитализированы по эпидемическим показаниям. В санатории организовано ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм: в частности, администрация учреждения не обеспечила санитарный разрыв между первой и второй оздоровительными сменами, необходимый для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств. Также зафиксированы нарушения в организации питания и содержании спальных корпусов.

В адрес здравницы и индивидуального предпринимателя, ответственного за питание, вынесены предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию помещений. По факту выявленных нарушений возбуждено административное дело. Новых случаев заболевания на текущий момент не зарегистрировано. Ситуация находится на контроле краевого управления Роспотребнадзора.

Вячеслав Рыжков