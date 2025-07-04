Краснодарский край вошел в число лидеров по внедрению инвестстандарта

Краснодарский край вошел в число 38 регионов — лидеров по внедрению инвестиционного стандарта, получив высокую оценку Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В Краснодарском крае успешно внедрены все элементы инвестиционного стандарта: утверждена инвестиционная декларация, активно работает Агентство по привлечению инвестиций и инвесткомитет»,— отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

По словам замглавы региона, власти обновили инвестиционную карту. Сейчас в крае действует свод правил, который упрощает взаимодействие бизнеса с инфраструктурой и органами власти.

Кроме того, регион продолжает системно улучшать деловую среду и участвует во всех ключевых федеральных инициативах. Кубань одна из первых сформировала портфельные предложения для федеральной Инвесткарты, а также дополнительно к региональному внедрила муниципальный инвестиционный стандарт.

Ярким примером стала презентация инвестпортала Белореченского района, который вошел в топ-5 городов России по популярности инвестиционных запросов в Яндексе, уступив лишь крупнейшим мегаполисам страны.

В 2025 году край первым в стране запустил мобильное приложение для инвесторов INVEST-ID. Это цифровой сервис, где предприниматели могут отслеживать статус своего проекта, получать актуальную информацию о мерах поддержки, документах и услугах в одном месте и в любое время.

Также в текущем году Агентство по привлечению инвестиций подключилось к модулю обеспечения градостроительной деятельности региональной геоинформационной системы (ОГД РГИС), что позволило цифровизировать сопровождение инвестпроектов и ускорить подготовку новых предложений для бизнеса.

В 2024 году Краснодарский край одним из первых в стране подключился к платформе обратной связи через портал Госуслуг. Сервис позволяет предпринимателям оперативно сообщать о возникающих проблемах и получать помощь.

Региональный инвестиционный стандарт разработан Минэкономразвития в 2021 году и включает пять ключевых элементов, направленных на устранение административных барьеров и сокращение пути инвестора от идеи до реализации проекта.

Анна Гречко