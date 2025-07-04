Нидерланды лишили гражданства нобелевского лауреата из Сочи

Уроженец Сочи, лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм сообщил о лишении его гражданства Нидерландов. Как следует из письма ученого, оказавшегося в распоряжении The New York Times, соответствующее уведомление он получил от нидерландских властей, а также требование сдать национальный паспорт в голландское посольство в Лондоне. В противном случае, утверждает физик, ему пригрозили последствиями со стороны Интерпола. Господин Гейм охарактеризовал случившееся как «печальное и странное»,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Ученый, родившийся в 1958 году в Сочи, в 1990-х годах получил гражданство Нидерландов, где работал в университете города Неймеген. Он неоднократно подчеркивал, что считает себя «нидерландско-британским» лауреатом Нобелевской премии и что годы, проведенные в этой стране, имеют для него особое значение. Тем не менее в начале 2000-х Андрей Гейм переехал в Великобританию, где в дальнейшем получил подданство и был удостоен рыцарского звания за научные заслуги. Именно этот шаг, как он отметил, и стал основанием для аннулирования его нидерландского гражданства, поскольку местное законодательство ограничивает возможность двойного подданства.

Господин Гейм подчеркнул, что решился на получение британского гражданства исключительно для того, чтобы официально носить титул «сэра» — что, по его словам, является значимым с точки зрения академического и общественного статуса в Великобритании. Он также заявил, что не был предупрежден о возможной утрате нидерландского гражданства, поскольку на тот момент страна оставалась частью Европейского Союза и смена гражданства не воспринималась как нечто исключительное.

По словам ученого, в случае осведомленности о возможных юридических последствиях он мог бы отказаться от рыцарского звания. Он отметил, что воспринимает произошедшее как «высылку из страны, как бесполезного человека».

Андрей Гейм окончил Московский физико-технический институт, защитил кандидатскую диссертацию в 1987 году, а в 2010-м совместно с Константином Новоселовым стал лауреатом Нобелевской премии по физике за создание графена — двумерного материала с уникальными прочностными и электропроводящими характеристиками. Он является членом ряда академических организаций, включая Королевскую академию наук и искусств Нидерландов и Национальную академию наук США.

Вячеслав Рыжков