На Кубани заполняемость отелей в пик сезона достигает 95%

Средняя заполняемость объектов размещения в Краснодарском крае летом составляет около 85%, в пиковые периоды — 90–95%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным ведомства, на территории Краснодарского края сегодня работает около 11 тысяч объектов размещения с емкостью почти 630 тыс. мест. За последние пять лет в регионе появилось более 180 новых отелей, в том числе в 2024 году — 37 единиц.

«Практически каждый шестой гостиничный номер в России находится в Краснодарском крае. Важно, что жители и гости региона уже сегодня имеют возможность выбрать варианты для отдыха»,— прокомментировали в пресс-службе министерства курортов региона.

Сегодня на сопровождении в ведомстве находятся 76 соглашений с объемом инвестиций более 860 млрд руб., предусматривающих строительство отелей разных категорий и санаторно-курортных комплексов. В том числе в рамках ПМЭФ в 2025 году заключено 12 соглашений на сумму более 120 млрд руб.

Как рассказали в министерстве курортов края, реализация этих соглашений обеспечит создание на Кубани новых современных объектов, позволит создать в регионе порядка 32 тыс. новых рабочих мест и около 55 тыс. номеров, а также окажет положительное влияние на комплексное развитие курортно-туристской отрасли в целом.

Андрей Пугачев