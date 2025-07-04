За три года качество воды в реке Кубань стабилизировалось на уровне «грязная», в многолетнем плане вода большинства створов характеризовалась как «загрязненная». Об этом говорится в обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в РФ за 2024 год Росгидромета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Качество воды в створе 24,5 км ниже Краснодара остается на уровне «грязная». В створе 30 км ниже города в 2024 году наблюдается незначительное улучшение — до уровня «загрязненная».

Основными загрязняющими веществами в этих створах являются соединения железа и меди — в среднем 2-3 ПДК и 6 ПДК соответственно. Также превышены нормы по нитритному азоту (3–9 ПДК), легкоокисляемым органическим веществам (1,89–2,83 мг/л) и фенолам (2 ПДК) в створе 30 км ниже Краснодара.

За последние три года отмечается рост содержания нитритного азота в створе 24,5 км ниже краевой столицы. В 2024 году в этом створе зарегистрировали пять случаев высокого загрязнения нитритным азотом с превышением нормы в 10–21 раз.

Состояние воды Кубани ближе к истокам характеризуется как «условно чистая» и «слабо загрязненная». На участках от Невинномысска до Темрюка характерной сохранилась загрязненность воды соединениями железа и меди, среднегодовые концентрации которых составили 2–3 ПДК и 2–6 ПДК соответственно.

«В 2024 году, как и в предыдущие годы, вода в большинстве створов (60,9%) на притоках реки Кубань оценивалась как "загрязненная". Сохранилось на уровне "слабо загрязненная" качество воды в реках Большой Зеленчук (Невинномысск), Пшиш (выше Хадыженска); на уровне "условно чистая" — Малый Зеленчук и Большой Зеленчук (станица Зеленчукская), Уруп; улучшилось от "загрязненной" до "слабо загрязненной" Лаба (выше Лабинска) и Пшеха (ниже Апшеронска)»,— говорится в отчете.

Алина Зорина