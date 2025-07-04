Оборот предприятий потребсферы Кубани достиг 2,6 трлн рублей

Предприятия потребительского сектора Краснодарского края по итогам января—мая 2025 года обеспечили оборот в размере 2,6 трлн руб., что на 5,1% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщили в департаменте потребсферы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Основной вклад в структуру оборота традиционно обеспечила оптовая торговля — 1,3 трлн руб. Розничный сегмент продемонстрировал объем в 1,1 трлн руб., оборот предприятий общественного питания составил 59,3 млрд руб., бытовых услуг — 66,5 млрд руб.

Сфера внесла заметный вклад в формирование регионального бюджета. По данным краевого департамента потребительской сферы, с начала года отрасль направила в консолидированный бюджет Краснодарского края 41 млрд руб. налоговых отчислений — на 9,9% больше, чем годом ранее. Удельный вес сектора в структуре налоговых поступлений составил 17,8%, что позволяет говорить о его лидирующих позициях среди других отраслей экономики региона.

По итогам пяти месяцев 2025 года доля потребительской сферы в валовом региональном продукте края составила 12,9%, что позволяет ей стабильно удерживаться в числе трех ведущих отраслей по уровню экономического вклада.

Параллельно фиксируется положительная динамика по уровню оплаты труда. Средняя заработная плата в крупных и средних организациях сектора достигла 64,8 тыс. руб., что на 8,2% выше аналогичного периода 2024 года.

Вячеслав Рыжков