Один кстовский депутат выиграл на праймериз ЕР в гордуму Нижнего Новгорода

В «Единой России» подвели итоги праймериз по «кстовским» округам №№36-39 на выборы в гордуму Нижнего Новгорода. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в региональном отделении партии 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Праймериз провели еще с 9 по 11 июня, то есть до утверждения новой схемы избирательных округов региональным избиркомом. Партийное голосование проводили по четвертой модели, с системой выборщиков.

В округе №36 победил Андрей Анатольевич Копосов (ранее был помощником депутата заксобрания Александра Цопова), в округе №37 — Андрей Вячеславович Соловьев (замруководителя ООО «Лукойл-Волганефтепродукт»), в округе №38 — Марина Николаевна Крюкова (руководитель аппарата совета депутатов Кстовского округа), в округе №39 — Александр Николаевич Кузнецов (гендиректор ООО «Строй-Трейд»).

В Совет депутатов Кстовского округа сейчас входит только Александр Кузнецов. То есть, от «Единой России» на выборах в гордуму Нижнего Новгорода планируется участие лишь одного действующего кстовского депутата.

Как писал «Ъ-Приволжье», в связи с объединением Нижнего Новгорода и Кстовского округа число депутатов гордумы увеличится с 35 до 39. В кстовском совете депутатов, который после избрания новой нижегородской думы прекратит существование, сейчас 33 депутата.

Ирина Швецова