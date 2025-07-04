Задержанного в Краснодаре летчика приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Приговор, вынесенный Ростовским областным судом в отношении пилота гражданской авиации 56-летнего Сергея Самойлова, вступил в законную силу. Об этом сообщили ТАСС в управлении ФСБ России по Краснодарскому краю, сотрудники которого выявили противоправную деятельность фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Осужденный Самойлов, 1968 года рождения, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, летчик поддержал волонтера, участвовавшего в сборе средств на нужды Вооруженных сил Украины, переведя деньги через интернет-обменник, использующий электронные платежи и криптовалюту.

Летчика задержали на привокзальной площади железнодорожного вокзала Краснодар-1 в январе 2025 года. Сергей Самойлов работал командиром воздушного судна на одном из объектов гражданской авиации юга России.

Вячеслав Рыжков