Елена Троян: «Рядом со мной в команде находятся не сотрудники, а эксперты»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 3 июля провели очередной бизнес-завтрак. Спикером встречи стала совладелец семьи ресторанов Madyar Collection Елена Троян. Предприниматель рассказала гостям и резидентам клуба, как развивался ресторанный бизнес с начала 2000-х, с какими вызовами сталкивалась команда и почему сегодня Madyar — это не просто гастрономия, а целая философия управления.



Спикер бизнес-завтрака Елена Троян

Фото: Иоланта Даллада

Елена родилась и выросла в Краснодаре. Окончила местную среднюю школу №5, после чего поступила в медицинский колледж по направлению «фельдшер-акушер». В юности подрабатывала на Сенном рынке — разносила разные блюда. Этот период спикер называет первым опытом в сфере обслуживания.

Путь в бизнес Елены Троян начался в 2001 году. До этого — четыре года между идеей и первым полноценным рестораном: Madyar изначально задумывался как мебельный магазин, но еще до официального открытия владельцы приняли решение переоформить здание под ресторан. В итоге за полгода открылись три этажа заведения.

Модератор беседы Алексей Пшеничный

Фото: Иоланта Даллада

«Я отчетливо помню день нашего открытия — 5 апреля 2001 года. В 17:45 еще стою в очереди за лицензией, а палата должна была закрыться в 18:00. Но в 18:15 все-таки удается получить разрешение, и уже в 19:00 — у нас открытие. В ресторане почти сразу же — полный зал»,— вспоминает Елена Троян.

Первый ресторан проработал до 2016 года, а сейчас здание готовят к реконструкции. За несколько лет бизнес значительно трансформировался: сегодня Madyar — это не только сеть ресторанов, но и управляющая компания, которая помогает запускать новые проекты. Под управлением сети находится 15 ресторанов, а в компании работает около 650 человек.

«К нам могут прийти с идеей — мы поможем построить концепцию, рассчитать экономику и выстроить структуру. Потому что со мной в команде работают не сотрудники, а только эксперты»,— подчеркивает спикер.

Гости мероприятия с интересом погрузились в историю становления и успеха бизнеса Madyar

Фото: Иоланта Даллада

Как призналась эксперт, одним из ключевых шагов, повлиявших на развитие бизнеса, был переход от вертикальной модели управления к горизонтальной. В компании нет генеральных директоров, но есть управляющие партнеры — Елена и еще трое коллег, у каждого из которых — своя зона ответственности и право голоса. Управленческие встречи проходят ежемесячно, а раз в квартал подводятся стратегические итоги.

«Бизнес — это живой организм. Мы обсуждаем, спорим, принимаем решения. Не всегда даже могут согласовать проект совладельца, и в этом диалоге и есть наше развитие», — говорит предприниматель.

Однако, по признанию эксперта, кроме развития, у компании также были периоды турбулентности — кризисы 2007, 2015 и 2020 годов. Елена вспоминает, что до 2015 года сеть Madyar уже насчитывала 23–24 заведения, но сама управляющая команда тогда еще не была готова к такому масштабу.

Елена Троян: «Рядом со мной в команде находятся не сотрудники, а эксперты»

Фото: Иоланта Даллада

«Тем не менее, любой неуспех — это основа будущего успеха»,— с улыбкой отметила Елена Троян. Она признается: доверяет своей интуиции и «неосознанной компетентности».

На сегодняшний день в разработке находятся три новых ресторанные концепции. Компания продолжает собирать обратную связь, исследовать вкусы и ценности своей аудитории.

На вопрос одного из гостей о том, какие качества нужны, чтобы стать управляющим партнером, Елена ответила: «Человеческие. Любить гастрономию, быть добрым, уважать других, уметь слышать и брать ответственность. Ну и, конечно, любить жизнь».

ИП Пшеничный