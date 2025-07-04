Трамп заявил о готовности принять участие в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с представителями Ирана «при необходимости». По его словам, исламская республика хочет поговорить с Соединенными Штатами.

«Иран действительно хочет высказаться, и я думаю, что они хотели бы поговорить со мной, и им пора это сделать»,— сказал господин Трамп журналистам на объединенной базе Эндрюс.

«Мы не хотим причинить им вред. Мы хотим, чтобы они снова стали единой страной»,— добавил президент США.

30 июня Дональд Трамп заявил, что не контактировал с иранской стороной с момента ударов США по ядерным объектам Ирана. Он заверил, что «ничего не предлагает» Ирану.

Подробнее о последствиях ударов США по Ирану — в материале «Ъ».