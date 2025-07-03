Главные новости за 3 июля. Ростов-на-Дону и область

Временно исполняющим обязанности руководителя ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» назначен бывший директор АО «Белгородская ипотечная корпорация» Павел Деревянко. Предыдущий директор УПВС Евгений Плетменцев освобожден от занимаемой должности по поручению главы региона Юрия Слюсаря.

Прокуратура Ростовской области обязала судебного пристава-исполнителя вернуть строительной организации незаконно взысканные 500 тыс. рублей. Вернуть незаконно назначенный исполнительский сбор пристава обязали в суде, но он долгое время игнорировал это решение.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и признал право областного Минтранса переносить маршруты со старого Пригородного автовокзала на новый Центральный по запросу перевозчиков. В суде на сторону министерства встали три перевозчика: «Меркел Бус», «АП Донское» и «ТК Система». Соответствующее постановление опубликовали в картотеке дел.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело по факту нарушения прав подростка-инвалида из Батайска и доложить о ходе расследования.

Более 3,7 тыс. выпускников Ростовской области воспользовались правом пересдачи ЕГЭ в так называемые президентские дни 3 и 4 июля. Правом пересдачи могут воспользоваться только выпускники 2025 года. При этом действителен будет только новый результат — первый аннулируют. Итоги президентских дней подведут не позднее 16 июля.

Аграрии из 29 районов Ростовской области приступили к уборочной кампании и собрали 255 тыс. т ранних зерновых с площади 153 тыс. га. По данным ведомства, в страду включились 29 из 43 сельских районов региона.

У четверых детей из Ростова, отдыхающих в летнем лагере «Звездочка» в п. Джубга, диагностировали норовирус. «По предварительным данным, дети отравились по дороге в лагерь. Краевое управление Роспотребнадзора проводит проверку инцидента. По чьей вине обязательно выясним»,— заявил врио губернатора Юрий Слюсарь