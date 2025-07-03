На Дону врио руководителя УРСВ назначен Павел Деревянко
Временно исполняющим обязанности руководителя ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» назначен бывший директор АО «Белгородская ипотечная корпорация» Павел Деревянко. Об этом в своем Telegram-канале сообщает заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.
Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Ростовской области Владимира Ревенко
Предыдущий директор УПВС Евгений Плетменцев освобожден от занимаемой должности по поручению главы региона Юрия Слюсаря.
Это произошло после введения локального режима ЧС в Шахтах из-за аварий на водопроводных сетях и подтоплений в многоквартирных домах. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», врио губернатора тогда отметил «огромное количество нареканий в адрес руководства УРСВ», которые «подсказывают, что надо менять руководство».