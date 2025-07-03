Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону врио руководителя УРСВ назначен Павел Деревянко

Временно исполняющим обязанности руководителя ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» назначен бывший директор АО «Белгородская ипотечная корпорация» Павел Деревянко. Об этом в своем Telegram-канале сообщает заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Ростовской области Владимира Ревенко

Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Ростовской области Владимира Ревенко

Предыдущий директор УПВС Евгений Плетменцев освобожден от занимаемой должности по поручению главы региона Юрия Слюсаря.

Это произошло после введения локального режима ЧС в Шахтах из-за аварий на водопроводных сетях и подтоплений в многоквартирных домах. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», врио губернатора тогда отметил «огромное количество нареканий в адрес руководства УРСВ», которые «подсказывают, что надо менять руководство».

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все