В Ростовской области началась пересдача ЕГЭ для почти четырех тысяч выпускников

Более 3,7 тыс. выпускников Ростовской области воспользовались правом пересдачи ЕГЭ в так называемые президентские дни 3 и 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В 2024 году по инициативе президента РФ Владимира Путина выпускникам впервые предоставили возможность пересдать один из экзаменов для повышения шансов на поступление в желаемые ВУЗы»,— поясняют в сообщении.

По информации ведомства, 3 июля донские выпускники сдавали ЕГЭ по информатике, литературе, русскому языку, физике, химии и письменной части английского языка. 4 июля в регионе проходят экзамены по биологии, географии, устной части английского языка, обществознанию, истории и математике базового и профильного уровней.

«На пересдачу подали заявления 3,7 тыс. участников. Наиболее востребованным предметом стало обществознание — на него зарегистрировались 912 человек. На втором месте по популярности оказалась информатика, которую выбрали 712 учащихся. Замыкает тройку математика профильного уровня — экзамен перепишут 535 выпускников»,— приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

Правом пересдачи могут воспользоваться только выпускники 2025 года. При этом действителен будет только новый результат — первый аннулируют. Итоги президентских дней подведут не позднее 16 июля. В прошлом году почти 80 дончан смогли улучшить свои результаты.

Валентина Любашенко