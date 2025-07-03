Аграрии Дона собрали 255 тысяч тонн ранних зерновых

Аграрии из 29 районов Ростовской области приступили к уборочной кампании и собрали 255 тыс. т ранних зерновых с площади 153 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в страду включились 29 из 43 сельских районов региона.

Лидером по площади убранных ранних зерновых стал Сальский район - более 31 тыс. га. На втором месте Неклиновский район с показателем 15,5 тыс. га. Третью позицию занимает Пролетарский район с почти 14 тыс. га.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что на Дону стартовала уборка зерновых-2025.

Валентина Любашенко