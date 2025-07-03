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На Дону пристава обязали вернуть строительной компании полмиллиона рублей

Прокуратура Ростовской области обязала судебного пристава-исполнителя вернуть строительной организации незаконно взысканные 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вернуть незаконно назначенный исполнительский сбор пристава обязали в суде, но он долгое время игнорировал это решение.

Только после принятия мер прокурорского реагирования права коммерческой организации восстановлены, денежные средства в размере свыше полумиллиона рублей возвращены.

Наталья Белоштейн

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