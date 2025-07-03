В Батайске расследуют дело по факту лишения льгот подростка-инвалида

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело по факту нарушения прав подростка-инвалида из Батайска и доложить о ходе расследования. Об этом сообщил центральный информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проверка проводится по публикациям СМИ, в которых сообщалось, что в 2020 году несовершеннолетний батайчанин без сознания был обнаружен на дороге и доставлен бригадой скорой помощи в больницу. У подростка диагностировали множественные тяжелые травмы, причину которых установить не удалось.

После реабилитации подросток получил еще оду травму, что привело к инвалидизации. В январе текущего года компетентные органы отказали в продлении льготного статуса, чем нарушили его права.

Расследование уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Наталья Белоштейн