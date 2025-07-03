Минтранс Ростовской области выиграл спор о переносе автобусных маршрутов

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и признал право областного Минтранса переносить маршруты со старого Пригородного автовокзала на новый Центральный по запросу перевозчиков. В суде на сторону министерства встали три перевозчика: «Меркел Бус», «АП Донское» и «ТК Система». Соответствующее постановление опубликовали в картотеке дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

Региональный Минтранс защитил в суде свои постановления о переносе конечной точки четырнадцати межмуниципальных автобусных маршрутов с Пригородного автовокзала на новый областной автовокзал Центральный в Ростове. Оба вокзала находятся на проспекте Шолохова. Решения министерства оспаривала компания «Ростдонавтовокзал», управляющая старым пригородным автовокзалом.

В 2024 году четыре перевозчика — «Меркел Бус», «Автотранспортное предприятие Донское», «Транспортная компания Система» и «Пассажиргортранс» — обратились в министерство с просьбой перенести начальную и конечную точку своих маршрутов на новый областной вокзал со старого пригородного. Министерство их просьбу удовлетворило.

Что касается вопроса о нарушении закона о конкуренции, апелляционный суд не увидел в предоставленных материалах «Ростдонавтовокзала» достаточных доказательств нарушения прав других перевозчиков.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что перенос маршрутов на автовокзал «Центральный» в Ростове признали законным.

Постановление суда уже вступило в силу.

Валентина Любашенко