Роспотребнадзор проверяет отравление детей из Ростова в лагере

У четверых детей из Ростова, отдыхающих в летнем лагере «Звездочка» в п. Джубга, диагностировали норовирус. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено министерством региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Фото: предоставлено министерством региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

«Их состояние стабильное. Минздрав Ростовской области поддерживает постоянную связь с коллегами из Краснодарского края и контролирует ситуацию»,— отметил глава региона.

По словам господина Слюсаря, педиатры Туапсинской ЦРБ-2 осмотрели всех заболевших детей. Четверым ребятам с подтвержденным норовирусом оказали медицинскую помощь, они идут на поправку. У остальных детей признаков инфекционных заболеваний не обнаружено.

«По предварительным данным, дети отравились по дороге в лагерь. Краевое управление Роспотребнадзора проводит проверку инцидента. По чьей вине обязательно выясним»,— заявил врио губернатора.

Валентина Любашенко