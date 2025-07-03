Главные новости за 3 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Подготовка к Главному военно-морскому параду в Петербурге ко Дню ВМФ была остановлена несколько дней назад в связи с мерами безопасности, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ряд источников. По данным издания, прекращены тренировки пеших расчетов, которые традиционно завершают мероприятия на Сенатской площади. Концерт на Дворцовой площади и возложение цветов официальными лицами остаются в силе.

Готовившую террористический акт в отношении сотрудника оборонного предприятия гражданку России задержали сотрудники ФСБ России. По информации ведомства, летом прошлого года она установила контакт с представителем спецслужбы Украины и обозначила свою готовность принять участие с диверсионно-террористической деятельности за помощью в выезде из России и получении гражданства одной из стран ЕС. Задержанная оставляла проукраинские лозунги в общественных местах Московского региона.

Петербургский «Зенит» объявил о переходе аргентинского защитника Романа Веги из «Аргентинос Хуниорс». Контракт с 21-летним игроком рассчитан на 5 лет. Он будет выступать за сине-бело-голубых под 66-м номером. Клуб с берегов Невы пожелал господину Веге покорить новые вершины вместе с командой. В ответ аргентинец пообещал выполнить поставленные перед ним цели.

Правоохранители задержали председателя комитета по опеке и попечительству администрации Гатчинского муниципального округа по делу о мошенничестве с жильем для детей-сирот. Вместе с ним в преступной схеме участвовали риэлторы и индивидуальный предприниматель. Не позднее 11 марта 2025 года должностные лица из администрации завысили начальную цену контракта на приобретение квартир для сирот. Разница между реальной стоимостью жилья составила более 3 млн рублей.

Петербургские пивоваренные компании «Балтика» и «Объединенные пивоварни» вошли в международный рейтинг крупнейшего трейдера BarthHaas впервые после ухода иностранных бизнесов. «Балтика» за 2024 год заняла 12-е место с объемом производства около 23,6 млн гектолитров, «Объединенные пивоварни» произвели примерно 9,5 млн гектолитров и поднялись 24-ю строчку.

Коммерческим директором строительной компании «Главстрой Санкт-Петербург» стал Алексей Бушуев, сообщает пресс-служба застройщика. Должность создали специально под господина Бушуева. До назначения топ-менеджер работал в компаниях «Аквилон», «Трест», DVA GROUP, Seven Suns Development. В «Главстрое» он будет заниматься повышением результативности продаж, запуском и продвижением новых проектов.

Приморский районный суд СанктПетербурга арестовал доцента кафедры арабской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, профессора Михаила Суворова на десять суток. В тот же день сотрудник вуза подал заявление об увольнении. Как пишет «Российская газета», ученого привлекли к ответственности за демонстрацию экстремистской символики. Проукраинский лозунг и запрещенная атрибутика появились на личной странице профессора в 2022 году.

Петербургский СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет против действующего обладателя Кубка Гагарина — «Локомотива». Встреча пройдет в Ярославле 7 сентября.Спустя два дня армейцы отправятся в гости к нижегородскому «Торпедо». Первые игры в Ледовом дворце пройдут 12 и 14 сентября, подопечные Игоря Ларионова встретятся с челябинским «Трактором» и тольяттинской «Ладой».

Вице-премьер России Виталий Савельев на совещании президента страны Владимира Путина с кабинетом министров заявил, что пассажиропоток на высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой составит не менее 23 млн человек по итогам 2030 года. Пассажиры смогут добраться из одной столицы в другую за 2 часа 15 минут.

Пресс-служба петербургского «Зенита» выразила в социальной сети Х соболезнования в связи с гибелью 28-летнего нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты. По словам представителей сине-бело-голубых, их мысли с семьей и друзьями форварда. Известно, что рано утром 3 июля Жота вместе со своим братом Андре вылетели в кювет на Lamborgini. После инцидента машина загорелась.