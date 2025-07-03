«Балтика» и «Объединенные пивоварни» вошли в топ престижного международного рейтинга

Петербургские пивоваренные компании «Балтика» и «Объединенные пивоварни» вошли в международный рейтинг крупнейшего трейдера BarthHaas впервые после ухода иностранных бизнесов, сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Балтика» за 2024 год заняла 12-е место с объемом производства около 23,6 млн гектолитров, «Объединенные пивоварни» произвели примерно 9,5 млн гектолитров и поднялись 24-ю строчку.

По мнению экспертов, российские производители укрепили свои позиции благодаря снижению импорта и росту внутреннего спроса. Немецкие производители пива, наоборот, сильно опустились в рейтинга из-за низкого объема производства и экономических трудностей в Германии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что завод «Балтика-Санкт-Петербург» возглавил Максим Белов. Среди его обязанностей развитие подразделения в регионе и организация бизнес-процессов для повышения эффективности производства.

Андрей Маркелов