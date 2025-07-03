Силовики по подозрению в подготовке теракта задержали в Петербурге россиянку

Готовившую террористический акт в отношении сотрудника оборонного предприятия гражданку России задержали сотрудники ФСБ России. Россиянка планировала совершить преступление по заданию украинских спецслужб, сообщили в ФСБ.

По информации ведомства, летом прошлого года она установила контакт с представителем спецслужбы Украины и обозначила свою готовность принять участие с диверсионно-террористической деятельности за помощью в выезде из России и получении гражданства одной из стран ЕС. Задержанная оставляла проукраинские лозунги в общественных местах Московского региона.

В апреле текущего года она направилась в Северную столицу, откуда вела наблюдение за работником оборонного предприятия для подрыва его транспортного средства с помощью самодельного взрывного устройства. Девушку остановили в момент закладки взрывчатки.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Задержанную отправили под арест.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербурженку взяли под стражу за пособничество в совершении теракта.

Татьяна Титаева