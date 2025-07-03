Профессор СПбГУ Суворов решил уволиться после назначения ареста за лозунг в Сети

Приморский районный суд СанктПетербурга арестовал доцента кафедры арабской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, профессора Михаила Суворова на десять суток. В тот же день сотрудник вуза подал заявление об увольнении.

Информация о решении Суворова покинуть университет накануне появилась на сайте СПбГУ. В связи с поступлением в вуз информации об аресте профессора проводится служебное разбирательство.

Как пишет «Российская газета» Суворова привлекли к ответственности за демонстрацию экстремистской символики. Проукраинский лозунг и запрещенная атрибутика появились на личной странице профессора в 2022 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржца отправили под домашний арест за фейки об армии и власти.

Татьяна Титаева