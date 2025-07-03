«Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью Диогу Жоты из «Ливерпуля»

Пресс-служба петербургского «Зенита» выразила в социальной сети Х соболезнования в связи с гибелью 28-летнего нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Наши мысли с ним, его семьей и друзьями, а также со всеми в футбольном клубе "Ливерпуль" в это чрезвычайно трудное время»,— говорится в сообщении.

Известно, что рано утром 3 июля Жота вместе со своим братом Андре попал в ДТП в испанской провинции Самора. По предварительным данным, молодые люди передвигались на Lamborgini, у спорткара внезапно лопнуло колесо. Машина вылетела в кювет и загорелась.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вызывался в национальную сборную Португалии, за которую забил 14 мячей в 49 встречах. Несколько дней назад форвард женился на давней подруге Руте Кардозу, супруги воспитывали троих детей.

Андрей Маркелов