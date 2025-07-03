Сотрудника администрации Гатчины задержали по делу о махинациях с жильем для сирот

Правоохранители задержали председателя комитета по опеке и попечительству администрации Гатчинского муниципального округа по делу о мошенничестве с жильем для детей-сирот, сообщает СУ СК по Ленобласти 3 июля. Вместе с ним в преступной схеме участвовали риэлторы и индивидуальный предприниматель.

Не позднее 11 марта 2025 года должностные лица из администрации завысили начальную цену контракта на приобретение квартир для сирот. Разница между реальной стоимостью жилья составила более 3 млн рублей. Злоумышленники присвоили указанную сумму себе. В ближайшее время участникам криминальной схемы предъявят обвинения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что бывший ректор Балтийского университета имени Иммануила Канта и Нижегородского педуниверситета имени Минина Александр Федоров предстанет перед судом по делу о растрате.

Андрей Маркелов