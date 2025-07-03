СКА сыграет с обладателем Кубка Гагарина в первом матче регулярного чемпионата КХЛ

Петербургский СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет против действующего обладателя Кубка Гагарина — «Локомотива». Встреча пройдет в Ярославле 7 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ

Соответствующее расписание опубликовала Континентальная хоккейная лига. Спустя два дня армейцы отправятся в гости к нижегородскому «Торпедо». Первые игры в Ледовом дворце пройдут 12 и 14 сентября, подопечные Игоря Ларионова встретятся с челябинским «Трактором» и тольяттинской «Ладой».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по окончании сезона 2024/2025 совет директоров СКА принял решение расстаться с главным тренером команды Романом Ротенбергом. Под его руководством команда вылетела от московского «Динамо» в первом раунде плей-офф.

Андрей Маркелов